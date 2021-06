Fraude, mano negra y maltratos encubiertos: el "lado b" que no salió al aire en MasterChef

El jueves será la última emisión de la segunda temporada de MasterChef Celebrity cuando Georgina Barbarrosa y Gastón Dalmau compitan cara a cara, tet a tet, para ver quién se queda con el trofeo y el premio, no menor, de $1,2 millones.

Sin embargo, acá en BigBang no queremos contarte todos los detalles de la final en esta nota porque ya lo hicimos en otras y además sabemos que lo que te interesa es conocer todos los secretos sucios, trampas, ayudas y arreglos que tuvieron a algunos de los participantes en el centro de la escena.

Es que con el raiting como amo y señor para determinar si un programa es exitoso o no, en los reality ni por asomo dejan que los participantes que mayor número generan se vayan temprano de la competencia.

Ya desde el arranque hubo un primer escándalo, heredado, de la versión anterior del certamen que coronó como campeona a Claudia Villafañe. Es que la influencer de la cocina, Paulina Cocina, la habría ayudado a la ex esposa de Diego Maradona a mejorar su performance frente a las ollas y así poder tener una ventaja por sobre Analia Franchín.

"No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Y ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, había revelado Paulina en diálogo con Juana Viale en la mesa de Mirtha Legrand en mayo de este año cuando comenzaba la segunda temporada de MasterChef.

"Hablando con ella y con Belu Lucius me sorprendió que de verdad es una competencia, estaban nerviosas", agregó. "Yo tengo audios de Belu diciéndome: ‘No me alcanza el tiempo’".

Con este bello arranque de programa, la segunda temporada no defraudó en cuanto “ayudines” y favoritismo. La primera en la lista, y que se va a repetir durante todo el programa, fue la actriz Claudia Fontán a.k.a “La Gunda”. En una de las primeras ediciones la periodista María O’Donnell contó que tras bambalinas vio como la actriz se macheteaba una receta.

"Cuando entró, vio que Claudia estaba copiando una receta del celular. Algo que está prohibido. En ese momento salió rápido para el estudio. Se armó con lío la producción; María fue a denunciar un fraude", contó Virginia Gallardo en Intrusos en ese entonces.

"Supuestamente, ella le dijo a Fontán que no podía hacer eso. Pero, para asegurarse de que tomaran represalías, fue a hablar con la producción", contó Gallardo, en Intrusos.

Algo parecido había pasado con Alex Caniggia quien llevaba escondido su celular a su estación de cocina lo que, según denunciaron, repetía varias veces por programa y que motivó una dura reprimenda fuera de cámara debido a que en reiteradas ocasiones quedó expuesto en las filmaciones que luego se editan para emitir al aire.

"Estaba todo armado para que te salgan mal los platos", expresó meses atrás otra de las ex participantes del primer certamen Iliana Calabró luego de su eliminación, señalando que si el resultado de los platos era bueno "no tiene gracia”.

La Gunda también dejó en evidencia como los participantes reciben ayudas con las ediciones del programa. Cuando llega el momento de recopilar y preparar todo lo que se firmó, hay participantes que tienen más “protección” que otros. La trastienda del intento de ayuda del conductor a Fontán fue revelada en Intrusos. "El día que nace toda esta historia, cuando se le cae el caramelo al piso y ella lo junta con sus manos y después lo pone en la preparación, Santiago Del Moro la ve, estaba para a dos metros", reveló Adrián Pallares.

Atento a lo que había sucedido (y anticipándose tal vez a las prácticas de la producción), el conductor se acercó y le dio un consejo en voz baja. "Le dijo: 'Gunda, ¿no vas a juntar eso?'. Y ella le dice: 'No, no lo voy a juntar'. Luego, él le aconsejó: 'Si lo vas a usar, pedí disculpas y si es necesario, llorá'". El gesto no fue ingenuo. El conductor y "La Gunda" comparten las mañanas de La 100 con sus respectivos programas: Club del Moro y No está todo dicho.

Y para dejar a Fontán de lado, les traemos la última “ayudita” que recibió. En una de las ediciones del programa la actriz tiró al piso parte del preparado del postre que tenía que cocinar. Pero como quien no quiere la cosa, lo levantó y lo puso en el plato. Cuando se conoció todo, la producción solamente la sancionó y la puso en la gala de eliminación cuando en otras ediciones en otros países ese tipo de falta es penalizada con la eliminación directa.

Las eliminaciones también tiene sus “modificaciones” para lo que se muestra de las eliminaciones. Por ejemplo, cuando llegó el turno de que la vedette Andrea Rincón abandone MasterChef lo hizo con una catarata de insultos, reproches que culminó con un “¡Viva Perón, carajo!”.

Quien contó detalles de esto fue, en su momento, Jose María Listorti. Según el conductor, al oír su nombre como la nueva eliminada del reality, Rincón estalló en furia y comenzó a los gritos. "Que cómo podía ser, que era injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que era un juego, una competencia. Lo que pasa con el Bailando, que uno tiene que ganar, que le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo", resaltó Listorti.

Y agregó: “Para mí, el ¡viva Perón! que dijo fue como '¿un váyanse a cag…’, como diciendo ‘me chu… todos un hue’. Fue de bronca, no de alegría”. Esta versión, claro está, generó polémica y no fue del agrado de Rincón, que le salió con los tapones de punta contra el humorista. "Estoy cansada. Si son periodistas, estaría bueno que hicieran trabajo de periodistas. No quiero entrar en esta", apuntó la actriz.

Furiosa, remarcó que está agotada de recibir "odio" y disparó: "Uno asoma la cabeza y te salen a matar. Es como si a la gente le diera bronca. Ese testimonio de que los drogadictos no pueden salir, es porque realmente cuando me vieron en el piso estaban todos contentos y ahora que me ven de pie, hay que tirarme piedras. Loco, estoy de pie y estoy contenta. Estoy feliz. ¿Y sabés que me salvó? El amor y la gente que me tuvo fe".