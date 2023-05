Fraude y escrache en redes: acusan a Camila de GH de estafar a la dueña de una marca de ropa para mascotas

“No quería llegar a esta instancia, pero ya no da más esta historia”, escribió la emprendedora de “My Little Pet” para denunciar que Flor Lattanzio, la hermana gemela de Camila, la concursante de Gran Hermano, le envió un mensaje a la cuenta y le propuso un canje para el chanchito que tiene de mascota de nombre “Thor”, luego de que su hermana fuera eliminada de la casa más famosa del país.

“Acepté su propuesta, preparamos todo a medida y con mucho esfuerzo ya que es un emprendimiento que empezó hace poco y es todo esfuerzo. Terminamos de confeccionar las 6 prendas perdidas y me acerco a su domicilio a llevarle las cosas para el canje”, explicó en Instagram la dueña del emprendimiento que consiste en vestir a las mascotas "con mucha personalidad".

En ese momento, Florencia le avisó a la emprendedora que Camila -luego de salir de la casa- haría un book de fotos con Thor. La jugadora de San Lorenzo recibió las prendas y la dueña de “My Little Pet” quedó a la espera de las menciones. “Pasaba el tiempo y no tenía historias, ni novedades sobre el book. Mucho después de que haya terminado el programa, las historias ya no tendrían la misma repercusión. Entonces les propuse contratar una fotógrafa, haciéndome cargo de los gastos y encontrarlos para hacerlo (hasta incluso me ofrecí a buscarlas para que puedan asistir)”, aseguró.

“Les propuse ir a Luján, me dijeron que sí. Junto con la fotógrafa organizamos varias ideas. Se lo propuse y les gustó. Organicé todo para el sábado 29/04, ya que esa era la fecha que me dijeron podían realizarlo”, completó.

La noche anterior, Florencia le propone a la emprendedora atrasar el horario de la sesión y cambiar la locación. La emprendedora se reunió con la fotógrafa en el lugar y las hermanas nunca aparecieron. Esperaron seis horas en el lugar a la espera de algún mensaje, pero no contestaron.

“Estuvimos esperando hasta las 13 hs, ellas nunca aparecieron. Ellas no contestaban las llamadas ni mensajes, por la tarde tenían un programa en Crónica, al cual asistieron, pero a mí solo me habían leído los mensaje y nunca contestaron”, remarcó. “Todas las horas de espera se las tuve que pagar yo a la fotógrafa de mi bolsillo, además tuve que dejar de asistir a una clase de la universidad por esto”, completó y aseguró que recién recibió un mensaje de Camila a la madrugada.

La ex hermanita había subido a redes sociales las fotos con el canje, pero sin mencionar al emprendimiento. Pero tras el gran revuelo que ocasionó el reclamo de la dueña de “My Little Pet", Lattanzio mencionó la cuenta luego de meses. Al mismo tiempo, la emprendedora tuvo que hacerse nuevamente una cuenta porque, extrañamente, la otra fue hackeada y no la pudo recuperar.

Bajo la publicación de la emprendedora, otros emprendimientos comenzaron a comentar la publicación asegurando que les sucedió lo mismo. “Qué feo jugar con los emprendimientos de la gente! Yo también caí, a Flor le confeccioné 2 corsets y cuando los terminé de coser le pedí los datos del envío, nunca más me respondió”, dijo la cuenta “Cira intimates”.

Más abajo, la cuenta “Julieta Pink Estudio” sumó: “Ay díos, ¿A ustedes también? Chicas, ella y su hermana me dejaron de garpe un sábado 16hs esperandolas una hora y media deje a mis hijos de mi mama para poder atenderlas y me clavaron el visto. Después me puso ‘hola’ y me volvió a dejar en visto. Dos desubicadas”. “Holi, me uno! A mi me pasó exactamente lo mismo. Le llevé la campera que me pidió y mandandole miles de mensajes por una historia”, dijo “Mali Indumentaria”.