Freddy Villarreal y un escalofriante encuentro con la muerte: “Me vino a buscar la Parca y hablamos”

El actor y humorista Freddy Villarreal reveló un traumático episodio que vivió años atrás cuando fue internado de urgencia en terapia intensiva, donde permaneció cerca de un mes a raíz de un pólipo y con el temor de que podría tratarse de un tumor maligno en los intestinos. “Me estaba muriendo, me vino a buscar la Parca y hablamos”, sostuvo.

Freddy Villarreal había revelado aquel problema de salud meses atrás, en una entrevista con el programa PH, de Andy Kusnetzoff, en Telefé, donde contó que estuvo internado un mes por un “pólipo grande”. “Terminé en terapia intensiva un mes”, sostuvo a fines de mayo pasado.

Ahora, el reconocido actor y humorista contó que en aquella ocasión, y mientras permanecía internado, tuvo un “encuentro con la muerte”. “Me vino a buscar la Parca y hablamos. Me estaba muriendo. Era una operación en la que me sacaron parte del intestino y se complicó”, relató Freddy Villarreal este lunes en declaraciones al programa Agarrate Catalina, de Radio Ciudad.

La historia escalofriante de Freddy Villarreal no culminó ahí: además, el humorista reveló que además de ese diálogo “cara a cara” con la muerte, también tuvo un contacto con una “entidad celestial” y con el diablo. Según Villarreal, habló con Dios y le dijo que “si era tan amable” no era el momento para morirse. “Le dije que me parecía que no me podía ir y me concedió seguir en la vida”, comentó.

“También me encontré con el diablo y estaba personificado en una enfermera, que era muy mala, me hacía todo mal a propósito”, aseguró Villarreal, que incluso sostuvo que cuando se retiró del sanatorio tras un mes internado, esa personificación “maligna” lo observó “con bronca, como diciendo ‘cómo zafaste’”.