Fredy Villarreal contó la historia del misterioso llamado telefónico de Mauricio Macri

El humorista Fredy Villarreal aseguró que el ex presidente Mauricio Macri, cuando todavía estaba en ejercicio de sus funciones y él lo imitaba por televisión, lo invitó a tomar un café. Villarreal lo contó ante una pregunta concreta de Jay Mammon. Devenido Estelita, Mammon le preguntó; "¿Te pidió alguno que no lo hagas más o que aflojes?". Villarreal respondió: "Me pidieron tomar un café", y enseguida agregó: "El Presidente me pidió tomar un café y yo decidí no hacerlo". Entonces, Estelita repreguntó: "¿presidente que vos imitabas, Macri te pidió tomar un café?" y Villarreal dijo que sí, que efectivamente, que Mauricio Macri lo había invitado a tomar un café. ¿Para qué? Fredy nunca lo supo, porque no fue.

"Me llamarón de su entorno, lo hablé con Marcelo (Tinelli). Le agradecí la invitación pero tenía miedo de sentirme influenciado… con el único con el que me senté a hablar, esto no lo dije nunca, fue con Daniel Scioli". Fredy contó que la razón de su encuentro fue porque quería tener datos para poder interpretar a un personaje al que le faltaba un brazo. Scioli estuvo de acuerdo, reveló y "fascinado" -tal fue el adjetivo que Fredy usó- le dio tips para la interpretación de un tullido.

Después, Fredy imitó al pasar a Mauricio Macri y Estelita, para picantear un poco, le preguntó: "¿Qué te iba a pedir? ¿Que se lo entienda?", a lo cual Fredy, bajándole un poco el perfil a la polémica que había generado con su polémica, respondió: "No lo sé, capaz me decía trabaja tranquilo, nos cagamos de risa".

"Después me arrepentí de haber tomado esa decisión", señaló Villarreal."Yo lo voté, encima, en aquel momento. Yo no puedo negarle: un tipo que lo votó no tomar un café", sostuvo. Estelita quiso saber entonces hacia dónde se inclinaron las preferencias del imitador en 2019. "¿Después lo volviste a votar?", preguntó. Villarreal, seco pero a la vez categórico, respondió: "No".