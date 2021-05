Friends, la reunión: los cinco imperdibles momentos del encuentro entre los actores de la serie

Después de 17 años, tras haber terminado la décima temporada, los actores de la serie Friends volvieron a reencontrarse en una reunión que duró una hora y media y que, en algunos países, ya se estrenó.

El encuentro estuvo producido por la cadena de cable estadounidense HBO, y tiene varios ejes: hay desde lectura de guiones, una pasarela de moda, el recuerdo de algunos capítulos y varios invitados famosos.

Aunque Friends: la reunión estará disponible para América Latina en la plataforma el próximo mes, en España, por ejemplo, ya se estrenó y son muchos los momentos interesantes que surgieron del encuentro.

"Todo me parece más pequeño"

El especial comenzó con la llegada de David Schwimmer, el actor que interpretaba a Ross Geller, a los estudios donde se filmó la serie, que fueron reconstruidos para la ocasión, incluidos los dos apartamentos principales y el famoso café Central Perk.

Tras él, los otros miembros del elenco lo siguieron y así se produjo el primer momento emotivo: el reencuentro de los seis actores.

"Todo me parece más pequeño, todo el escenario", señaló Matt LeBlanc, el actor que interpretó a Joey Tribbiani. "Eso es imposible, porque ninguno de los seis ha crecido desde entonces", respondió entre risas Jennifer Aniston, Rachel en la serie.

El olvido de algunos capítulos

Hace un tiempo Matthew Perry, el actor que daba vida a Chandler Bing, señaló que no recordaba al menos tres años de su trabajo en Friends. Sin embargo, según lo que dijeron los demás, parece que no es el único.

Cuando Aniston habló del capitulo llamado "El de la pelota" (The One With The Ball) de la temporada 5, en el que todos están lanzándose una pelota por horas, Schwimmer admitió que no lo recordaba "para nada".

"Hay temporadas que nunca vi", admitió Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay. "Michel (Stern, su esposo) y yo comenzamos a ver algunos capítulos de la temporada 4, que pensé que ya había visto. Él la disfrutó mucho más, porque yo estaba mortificada conmigo misma", agregó.

El capítulo más accidentado

El capítulo "El que nadie estaba listo", uno de los favoritos de la serie, trata sobre una disputa entre Chandler y Joey por un sillón reclinable. En un momento del episodio, ambos intentan lanzarse sobre el sillón al mismo tiempo y Joey finalmente llega primero después de arrojarse sobre los muebles.

"Hicimos tres tomas perfectas. Solo Dios sabe por qué grabamos una cuarta", recordó Marta Kauffman, una de las creadoras del programa.

Entonces LeBlanc contó el resto de la historia, la cual no terminó nada bien: "Fui a saltar sobre la mesa de café, de alguna manera tropecé, mis piernas se levantaron por el aire y mi hombro se salió de lugar".

El fantasma de la película

Desde que la serie llegó a su fin en 2004, muchos son los fanáticos que pidieron a gritos el regreso de los amigos en una película. Sin embargo, parece que esa idea no está en los planes.

"Una vez escuché a Kauffman y a Crane decir, y estoy completamente de acuerdo, que terminaron muy bien el programa, que la vida de todos es muy linda y que tendrían que desentrañar todas esas cosas buenas para que haya historias. Y yo no quiero que se enrede el final feliz de nadie. Además, a nuestra edad, basta. Hay que crecer", sostuvo Kudrow.

Los invitados especiales

La premiada con el Nobel de la Paz Malala Yousafzai, fue una de las que contó que su capítulo favorito es "El de la rutina", en el que Ross y Monica hacen un baile que tenían ensayado desde la secundaria.

De igual modo, el rapero RM, de la banda coreana BTS, reveló que se volvió fanático cuando su mamá le regaló un DVD de la serie.

También estuvieron presentes David Beckham y el actor Kit Harrington, entre muchas otras figuras destacadas.