Friends y la dramática lucha de Matthew Perry: "No recuerdo tres temporadas completas"

Alguna vez, consultado sobre cuál era a su juicio el peor episodio de Friends, Matthew Perry respondió que no se acordaba de ninguno de los capítulos emitidos entre la tercera y la sexta temporada. ¿La razón? Sus problemas con las drogas, la lucha interminable de gran parte de su vida.

El accidente decisivo que sufrió antes de la tercera temporada

Perry comenzó a encarnar a Chandler Bing en la serie en en 1994. "Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", recordó.

El año clave fue 1997, cuando a causa de un accidente sufrido mientras practicaba esquí acuático el actor comenzó a desarrollar una dependencia de los analgésicos opiáceos y el alcohol. Apenas un año antes había finalizado su noviazgo con Julia Roberts.

Lucha constante

En aquel entonces tuvo el primero de varios ingresos a clínicas de rehabilitación, completando un programa de 28 días para combatir la adicción al Vicodin, Sus problemas, sin embargo, no finalizaron allí: sus fluctuantes cambios de peso (llegó a pesar apenas 66 kilos) alertaron al público sobre sus dramas personales.

Finalmente, la salud de Perry le dio un ultimátum en el año 2000: afectado por una pancreatitis, tuvo que ser internado durante dos semanas y protagonizó un accidente de tránsito el mismo día que le dieron el alta. Un año después, volvió a ingresar a rehabilitación para combatir no solo al Vicodin sino también a la metadona, las anfetaminas y el alcohol.

Fama y genética

"La fama lo amplifica todo. Pero creo que se trata de algo genético: en mi familia hay alcohólicos", reflexionó eventualmente sobre sus adicciones. "El hecho de que fuera tan conocido seguramente aceleró las cosas, pero hubiera tenido esos problemas igualmente. Gracias a Friends, tenía una razón para levantarme por las mañanas, ir a trabajar. Grabamos 237 episodios y no falté a ni uno".

Lejos de ocultarse, Perry siempre ha sido sincero sobre su lucha: en el 2011 decidió regresar a rehabilitación a pesar de no haber recaído. Tomándolo como una medida preventiva, le declaró a la web de noticias TMZ que había decidido tomarse un mes de descanso para focalizarse en su sobriedad. "Por favor, disfruten de burlarse de mi en Internet", bromeó.