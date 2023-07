"Frustración e inseguridad": la dolorosa docuserie de Cande Molfese tras el triste final de Loft

A principios de julio y debido a que los números no fueron los esperados, Cande Molfese y Gastón Soffitti anunciaron el triste final de Loft, el canal de streaming que habían lanzado a comienzos de año. “Fue un montón para mí hacer todo esto. Hoy decidimos hacer una pausa, parar la pelota y pensar un poco. Gracias a todos los que fueron parte de LOFT Stream”, había dicho la actriz. A raíz de esto, la ex integrante de Luzu TV compartió un video al que bautizó como "frustración" en el que no sólo mostró cómo es su día a día, sino que además reflexionó sobre sus proyectos y las críticas diarias que recibe. "Me siento frustrada, confundida”, señaló.

El primer episodio de esta suerte de "docuserie", titulado La Frustración, fue lanzado exclusivamente en sus redes sociales el pasado domingo. “Estoy insegura, no sé, yo no estaba así. No sé, como que me doy cuenta que es re boludo que me afecte que alguien no vea las historias. Lo pensás y decís ‘Cande, por favor’. Después decís, ‘bueno, tranquila, me abrazo, es mi trabajo, es lógico que me afecte’", se la escucha decir durante los primeros minutos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Se trata de un documental que pretende sumergir a los espectadores en los altibajos que padece la actriz tanto en su vida personal como profesional. Frente a cámara y entre lágrimas, Cande comparte con el público sus luchas internas, desde obstáculos hasta logros, y los momentos de autoconocimiento y superación. "De repente sentís que tenés una nube negra y todo lo que siento que vengo haciendo es como un error tras un error y otro, y otro, y otro, y que no puedo salir", señaló.

La producción audiovisual incluirá imágenes y situaciones de la vida cotidiana, así como entrevistas íntimas con amigos, familiares y colegas. "Esa es mi sensación hoy. El miedo que me da esta carrera, es desaparecer”. Con lágrimas en los ojos, le expresa a Gastón los sentimientos, y él la incentiva explicándole que ella se jugó por un proyecto personal", remarcó la actriz en otro fragmento de su primero video.

Durante el breve capítulo, Cande también charla con su mamá, Lilo, a quien le dice: “Lo de Loft me tiene como el orto, es que me angustia que me vaya mal”. “Yo estoy medio traumadita, Estoy tratando de fingir demencia pero hay una cuestión eyectándose. El mismo tema, monotema, que vengo hace 242 meses. me preocupa por momentos. No entiendo por qué no termina de despegar, y no sé si en algún momento va a despegar”, cierra.

Días atrás, Cande reconoció que la propuesta que tuvo como protagonistas a Guillermina Valdés, Minerva Casero o Brenda Gandini, entre otros, no logró la repercusión que esperaban porque no consiguieron buenos niveles de audiencia en su canal. "Fue un montón para mí hacer todo esto. Hoy decidimos hacer una pausa y parar la pelota y pensar un poco", admitió,

La protagonista de Barrabrava, la nueva serie de la cual estuvo participando y que ya puede verse por Prime Video, sostuvo que la pasó "increíble" durante la breve duración de su programa, que debutó el 10 de abril en la nueva plataforma de streaming 360 sumándose así a la competencia de plataformas que hoy lidera Luzu TV, República Z, Piso 18 y el reciente OLGA, y finalizó un puñado de días después.

Y finalmente, sentenció: "Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. No es que yo ya había hecho esto antes de producir. Entonces es un camino, que es un remito, que hay que darle duro y parejo, pero es así la vida. ¡Qué se le va a hacer!". Lo cierto es que el final de Loft despertó un gran número de críticas, entre las cuales se destacó la de Adrián Pallares, quien definió a Cande Mofese como "el terror de los streaming".