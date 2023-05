“Fue como explotar por dentro": el desgarrador texto que Pampita le escribió a Blanca en el libro de Vicuña

Voló para cuidarlos. En los últimos días se conocieron algunos fragmentos del libro que Benjamin Vicuña le dedicó a su hija Blanca. En el mismo, también aparecen textos que su madre, Carolina “Pampita” Ardohain le escribió: “No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera pero mi alma estuviera estancada en el fondo de un pozo ciego".

Blanca, la niña que quería volar cuenta con 10 escritos de Benjamín, con varios poemas de diversos artistas, y con el prólogo hecho por el psicólogo Gabriel Rolón. En una de sus historias, el padre de la menor fallecida el 8 de septiembre del 2012, reveló la difícil situación que atravesó el día de su funeral.

"Me tocó vestir a mi hija para su funeral (...). Mi primera reacción fue negarme. (...) Finalmente lo hice, y siempre se lo voy a agradecer (N. de la R.: a una amiga de Pampita que se lo pidió) porque en ese momento me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí. Ver el cuerpo, cumplir con determinados ritos, es algo necesario para poder despedirte, o empezar a despedirte", afirmó el actor en el poema "un cuerpo que no es".

Además, en la última parte del libro, Benjamín anticipó: "Comparto unos textos íntimos y entrañables que escribió Carolina pocos meses después de la partida de nuestra niña y que generosamente me cedió". El título de sus textos es simple, gráfico y contundente: “Blanca”.

"No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego. Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario", dicen las palabras que escribió la modelo.

Pampita también compartió cómo atravesó el primer tiempo y reveló: "No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán (N. de la R.: que había nacido el 8 de junio de 2012 y cumplía 3 meses el día en que murió Blanca)".

“Las fotos de ella me matan pero también me encantan. Las que tengo en el teléfono las miro todo el tiempo... Estaba tan grande y hermosa. El último tiempo no paraba de admirar esa belleza en la que se estaba convirtiendo. ¡Se lo dije tanto en el viaje a México! Y también en la clínica los primeros días", contó Carolina.

Por último, la modelo contó cómo fue su primer impacto al ir a visitar el cementerio y concluyó: "Leí su nombre escrito una y otra vez: Blanca Vicuña Ardohain. Tardé un rato en reaccionar y empezar a llorar, pero cuando empecé fue como explotar por dentro".