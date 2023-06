"Fue el corazón de Hollywood": falleció a los 71 años Treat Williams en un accidente de moto

El actor Treat Williams, conocido por interpretar al doctor Andy Brown en la serie "Everwood", falleció en un accidente de moto. Así lo confirmó el manager del actor, Barry McPherson. "Estoy devastado. Era el tipo más amable. Tenía tanto talento. Era actor de un actor. Los cineastas lo amaban. Ha sido el corazón de Hollywood desde finales de la década de 1970", sostuvo en diálogo con la revista People.

Richard Treat Williams, tenía 71 años, vivía en el Centro de Manchester en el sur de Vermont y las autoridades locales informaron que cerca de las 17 del lunes, la moto que conducía impactó contra un vehículo y murió a causa del impacto. "Como se pueden imaginar, estamos conmocionados y gravemente afligidos en este momento. Treat amaba profundamente a su familia, su vida y su oficio", dijeron sus familiares.

El accidente que terminó en tragedia fue confirmado por McPherson, quien al compartir el sentido mensaje agregó: "Estaba girando y un automóvil se le cruzó. Estaba muy orgulloso de su desempeño este año. Ha sido muy feliz y ha tenido una carrera equilibrada". Apenas unas horas antes de la tragedia, Williams había compartido una imagen de su vida en el campo mientras cortaba el césped en su casa de Vermont.

Conocido por sus papeles en Hair (1979), Dead Heat (1988) y Everwood (2002-2006), Williams nació en Connecticut e hizo su debut en el cine en 1975 como un oficial de policía en la película "Deadly Hero". A partir de ahí, fue parte de más de 120 papeles de televisión y cine, incluyendo las películas Érase una vez en América, Dead Heat (Estamos muertos... ¿o qué?, 1988), Things to Do in Denver When You're Dead (1995) y Deep Rising (1998).

Fue dos veces más candidato al premio Globo de Oro, por su actuación en el filme El príncipe de la ciudad (1981) y por la película televisiva Un tranvía llamado deseo, de 1984. "Trabajar con Treat Williams en "Speed-the-Plow" de David Mamet en Williamstown en el 91 fue el comienzo de una gran amistad", tuiteó la escritora, directora y productora Justine Williams. "Maldita sea. Treat, fuiste el mejor. Te quiero", lo despidió.

Mientras que el actor Wendell Pierce, agregó: "Treat Williams era un hombre apasionado, aventurero y creativo. En un corto período de tiempo, rápidamente se hizo amigo de mí y su espíritu aventurero era infeccioso. Trabajamos en solo una película juntos, pero ocasionalmente conectamos a lo largo de los años. Amable y generoso con consejos y apoyo. DEP".

Por último, el actor James Woods acudió a sus redes sociales para despedir a su colega y amigo, describiéndolo de pies a cabeza: "Érase una vez en América. Puede ser bastante solitario en la carretera durante una sesión larga, pero su buen humor y sentido del humor fue un regalo del cielo. Realmente lo amaba y estoy devastado porque se ha ido."

Cómo fue el accidente

El jefe de bomberos de Dorset manifestó que el accidente tuvo lugar el lunes alrededor de las cinco de la tarde en la Ruta 30 por Long Trail Auto cerca de Dorset. En el incidente solo estuvieron involucrados dos vehículos, un coche, cuyo conductor salió ileso, y la moto de Williams.

Según indican las fuentes de la investigación, creen que el conductor del automóvil estaba girando y no vio la moto. El actor no pudo evitar la colisión y salió despedido desde su moto.

Tras el choque sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero al hospital Albany Medical Center en Albany, Nueva York, donde no lograron reanimar al actor. La Policía Estatal de Vermont publicó un comunicado de prensa confirmando la identidad del actor y los detalles que rodearon el accidente. Los efectivos confirmaron que la investigación se encuentra en su fase inicial y los miembros del equipo regresarán al lugar del choque este martes para continuar procesando la escena.

De acuerdo con los medios locales, poco antes de las 5 de la tarde del lunes, un Honda SUV estaba girando a la izquierda en un estacionamiento cuando chocó con la moto de Williams en la ciudad de Dorset. "Williams no pudo evitar una colisión y fue lanzado desde su motocicleta. Sufrió heridas graves y fue trasladado por vía aérea al Albany Medical Center en Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto", señaló el comunicado oficial. Williams llevaba puesto su casco, pero eso no evitó el fatal desenlace. El conductor del SUV recibió heridas leves y no fue hospitalizado. Había señalado el giro y no fue detenido de inmediato, aunque la investigación del accidente continuó, dijo la policía.