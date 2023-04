"Fue innecesario el posteo": el enojo de Uma y la verdad detrás de la ausencia del Ogro Fabbiani

Todas las miradas quedaron posadas sobre Cristian “El Ogro” Fabbiani y Amalia Granata, luego de que trascendiera que el ex futbolista no estuvo presente en el cumpleaños de 15 de la hija de ambos: Uma. "Hoy con 15 años sólo espero que seas feliz. No importa otra cosa, sólo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. La vida siempre es justa para el que dice la verdad", fue el descargo del ex deportista, en un claro palo hacia su ex.

Pese a que no asistió, sí estuvieron presentes durante la celebración la actual esposa del "Ogro", Gimena Vascón, y los hijos que tuvo con ella: Santino y Ámbar. “A mí lo que me cuentan es que, directamente, Uma no lo invitó al padre porque no tienen contacto. Uma no habla con él. No tiene un contacto muy fluido al parecer. Y como no se hablan, ella habría decidido no invitarlo", fue la versión que dio el periodista Juan Etchegoyen.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con el panelista de Nosotros a la mañana, “Uma tiene una excelente relación con la familia de su papá" y por eso los invitó a su cumpleaños de 15. "Pero con el papá no estaría pasando la mejor situación. Uma la pasó súper bien con la familia de su padre. Fueron los últimos en irse de la fiesta, según me contaron. Imaginate lo bien que la pasaron”, dijo Juan mientras en la pantalla del estudio mostraban el listado completo de invitados a la fiesta.

Lo cierto es que anoche, sentadas en el living de LAM, Uma y Granata rompieron el silencio y no dudaron en atacar al ex River y Newell´s. "Hace dos años que no hablamos. Prefiero dejarlo en privado, pero él no lo hizo. Siento que hubiera sido mejor si lo dejaba en privado porque fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes que el posteo, como decirme feliz cumpleaños, pero bueno..."., dijo la adolescente al ser consultada sobre la relación que mantiene con su papá.

Si bien Uma prefirió no dar más detalles de la interna familiar para evitar que el problema crezca más de lo que es actualmente, su mamá se desligó y explicó que siempre fomentó que su hija y el padre tuvieran una buena relación, pero que la misma se cortó hace dos años. "Siempre fomenté la relación de Uma con su papá. No tengo ningún problema con él. Al contrario. Yo tengo una relación increíble con mi papá, y quiero que lo mismo le pase a ella con el suyo", sostuvo.

Y sumó: “Si hablo yo es como que cada palabra que diga es usada en mi contra y te juro que no tengo nada que ver. No tengo nada en contra de él, ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios, ya no soy intermediaria de nada porque ella tiene su propio teléfono con el que tiene comunicación individual con quien quiera. A pesar de las diferencias económicas que teníamos, la llevé todos los fines de semana a la casa de la abuela en Ezeiza”.

Según trascendió, padre e hija llevan peleados mucho tiempo a raíz de una discusión que causó que se distancien. "A la distancia nacía mi primer hija mujer️, UMA️. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre", había escrito Fabbiani en sus redes.

Y agregó: "Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados. El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama UMA".