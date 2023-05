¡Fue lo mejor del amor! Marixa le tapó la boca a Berardi sobre su romance con Rodrigo

La odisea por descubrir a quién le dedicó de uno de los temas más exitosos de Rodrigo Bueno parece mantener sin sueño a Estefi Berardi. Sin embargo, para quitarle su duda, Marixa Balli mostró una inédita carta que le dejó el cantante en el momento que escribió la canción: “Por todo lo que te quiero, fue lo mejor del amor”.

Todo comenzó en los últimos días, cuando en uno de los programas de LAM, la ex participante de Combate puso en duda si realmente Rodrigo le escribió dicha canción a la bailarina. De hecho, por esta razón, Berardi compartió un video en su cuenta de Twitter, en donde el cantante reveló cómo fue que escribió la canción.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al parecer, Berardi no vio o no chequeó el video antes de subirlo a sus redes, o simplemente mintió y escribió: “A quien le dedicó Rodrigo lo mejor del amor, contado por él”. En el video, el cantante solamente contó cómo fue que lo compuso. Algo que incluso sus propios seguidores se lo hicieron saber, pero ella continuó: “Es cierto. También puede no querer decirlo en público".

Teniendo en cuenta que Berardi espera, o supone, enterarse de una historia que pertenece a alguien que ya no está, no le quedó más remedio que quedarse con la intriga, o confiar en quién tiene evidencias de ser la protagonista. “Lo vivido no tiene archivo. Esos lindos momentos”, escribió Balli en su cuenta de Twitter junto a una carta escrita a mano por el cantante.

“Por todo lo que te quiero. Porque el sol no tiene amigos. Porque con la luz de la vida un día nos conocimos. Porque fuimos tan solo por avenida Libertador, creíamos ser dos personajes. Fue lo mejor del amor, Rodrigo”, le escribió el cantante de cuarteto a Balli durante su relación.

Además, la dueña de Xurama y creadora de la Cachaca, compartió una imagen de un regalo personal que recibió de su parte: “Me voy a dormir con este hermoso recuerdo, siempre en mi corazón. Regalo de los shows en el luna”. En la imagen se ve uno de los guantes de boxeo más representativos de Rodrigo, el cual tiene escrito una dedicatoria personal: “Con todo mi amor para la negra Marixa, Rodrigo”.

Al parecer, la respuesta de Balli dejó sin palabras a Berardi, quién intentó desmentir a la propia protagonista de la historia durante mucho tiempo. Cabe recordar que además, en la última semana estuvo en LAM la madre del hijo de Rodrigo, Patricia Pacheco, quién no solo se mostró muy amable con la panelista, sino que además reconoció el profundo amor que él sintió por ella.

“Yo creo que se alejó de vos en ese momento para protegerte porque no estaba pasando un buen momento personal”. Quizás, en un intento retrógrado y machista de generar una disputa y una polémica para ver a quién quiso más el cantante, tanto la bailarina como la ex pareja de Rodrigo demostraron que el amor puede existir de muchas maneras, en distintos tiempos, y con distintas personas.