Fue participante de La Voz Argentina, la rompió, no la eligieron y ahora vende contenido erótico en redes sociales

El día que participó, Emma sorprendió. Si el programa La Voz Argentina tiene como objetivo, justamente, encontrar una voz original, la de ella lo es. En las audiciones a ciegas del reality de Telefe, interpretó “Te quiero, Te quiero”, del gran Nino Bravo, y la versión fue muy buena. Aunque ni Lali, ni Mau y Ricky, ni Soledad y tampoco Ricardo Montaner la eligieron.

Grave error. Tras la eliminación, cuando giraron sus sillones, el jurado conoció la historia de la artista. Ella su nombre completo es Emma Lusicich, tiene 31 años, es una chica trans y dueña de un gran talento. En las devoluciones, Montaner le dijo: “Tienes una voz muy original y a nosotros nos encantaría que todos los artistas se fuesen de aquí con una sonrisa, con la alegría de quedar, pero hoy no fue. Te pido disculpas por eso”.

Por su parte, Soledad aseguró: “A mí me pareciste increíble. Me gustó mucho el repertorio, cómo lo hiciste y todo estuvo muy bien. Así que quiero que te vayas súper feliz y pensando en volver”. En tanto, Lali le confesó: “Estuvo bárbaro. Disfruté mucho tu presentación y encima ahora que te puedo ver entiendo que sos una artista completa, que está en tu look, en tu forma y tu interpretación…”.

Pero Emma no se rindió tan fácilmente. Ella está dispuesta a ser famosa y en las últimas horas lo logró. La mujer nacida en La Rioja y que se mudó a Buenos Aires hace un década utilizó su cuenta de Instagram, donde ya tiene 19 mil seguidores, para contar su historia.

Algo de eso se había visto en la Voz Argentina, cuando relató: “Yo me tuve que escapar de mi provincia natal porque estaba en una etapa bastante complicada de mi vida: al ser una chica trans, en ese momento de mi vida necesitaba abrirme y buscar nuevas expectativas”.

Por supuesto, aunque su sueño es vivir de la música, Emma encontró un nuevo oficio y se convirtió en creadora de contenidos de la plataforma Only Fans. ¿Qué hace? Vende videos y fotos eróticas. De hecho, ella misma contó en una historia de Instagram: “Este es un datazo que les voy a compartir y me enteré hace poquito. Fue uno de los motivos por los cuales me impulsó a hacer contenido. Argentina es uno de los países que consume más porno trans en el mundo. ¿Qué les parece/esperan, opinan de ser chica OnlyFans?”.

En ese sentido, la cantante relató sobre su nuevo emprendimiento: “Mis contenidos son completamente sola porque pago toda la producción y la idea. Los que quieran, hagan por su parte a ver si tienen ideas creativas”.

Por otra parte, Emma contó que la decisión de comenzar a trabajar en la plataforma de contenido sexual tiene que ver con una operación que quiere hacerse: “Bebés, los que no pueden comprar mis packs también pueden colaborar con lo que puedan. Estoy ahorrando para pagarme las lolas. Cualquier ayuda viene bien. Les paso mi CBU por privado”.

Aunque en las últimas horas sumó muchos seguidores en su cuenta de Instagram, Lusicich se rió: “Todavía no vendí ni un puto pack y ya salgo en las noticias. Mis packs salen más baratos que una Barbie, chicxs”. En otro posteo, pidió a sus fanáticos: “Faltan que todos mis fotos superen los mil likes para que lleguen a más gente y se venda mi contenido, así me opero las lolas”.