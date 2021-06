“Fue sin querer, queriendo”: a 50 años del debut de El Chavo, ocho secretos ocultos del rodaje

Unió a generaciones. Dejó frases eternas y gags inolvidables. Sus personajes son reconocidos en todos lados. Fue doblada a más de 70 idiomas. Y era el programa favorito de Diego Maradona. Hace 50 años, el 20 de junio de 1971, se emitió el primer capítulo de El Chavo del 8, el éxito creado, escrito y protagonizado por Roberto Gómez Bolaños.

A partir de ese día, varias generaciones quedarían marcadas para siempre por la serie protagonizada Chespirito, Ramón Valdés, María Antonieta de las Nieves, Carlos villagrán, Florinda Meza y Edgar Vivar, entre otros. La ficción se emitió desde 1973 a 1980 en el Canal 8 de México. Pero su debut fue dos años antes.

“El programa número uno de la televisión humorística”, decía la voz en off del locutor Jorge Gutiérrez Zamora, antes de dar inicio a las historias del Chavo, un nene huérfano que vivía en un barril, dentro de la vecindad de Don Ramón, La Chilindrina, Quico, Doña Florinda, Doña Clotilde, El señor Barriga y el profesor Jirafales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El nacimiento del Chavo fue en 1971 y su primera emisión fue Televisión Independiente de México (TIM), conocida popularmente como el Canal 8. Por eso, El Chavo fue identificado por los fans como el Chavo del 8, en referencia a la señal donde se veía. En 1973, cuando nació Televisa, Gómez Bolaños adaptó el guion, le cambió el nombre y dejó en claro que el Chavo vivía en la casa número 8 de la vecindad.

El programa caló hondo en la cultura de América Latina. Muchas personas se saben de memoria alguna escena o diálogo en particular del Chavo. También hay un recordado capítulo, el único que se grabó fuera del set de la vecindad: las vacaciones en Acapulco. En ese episodio filmado en 1977, todos los personajes viajaron al sur de México y se instalaron en un hotel que era propiedad del entonces dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo.Pero más allá de esos hitos o momentos clásicos, el primer capítulo no es tan popular y tiene una serie de perlitas imperdibles. Se llamó El Ropavejero y aparecen El Chavo, Don Ramón y La Chilindrina. Aunque también se anuncia a Villagrán, al personaje de Quico no se lo ve en el debut. Quien si aparece es el actorcomo El ropavejero. El primero de los envíos fue producido por Televisión Independiente de México.

¿De qué trata? En El Ropavejero, como la Chilindrina se niega a tomar una medicina, Don Ramón la amenaza y le dice que si no lo hace, se la llevará el Ropavejero, un vendedor de ropa y de distintos objetos, que solía verse en los barrios de México.

En la primera imagen, el Chavo aparece jugando con una pelota de playa y golpea accidentalmente a un hombre que caminaba por la vecindad. Por supuesto, de inmediato, aparece la Chilindrina saliendo de su departamento junto a Don Ramón, quien busca que tome su jarabe; algo que ella rechaza. Ahí aparece la primera amenaza de Don Ramón sobre el hombre que se la llevaría.

Por casualidad (o no) hace su aparición el ropavejero. Al verlo, la Chilindrina piensa que llegó por ella y se lo dice al Chavo, quien en su intento de ayudarla le saca su bolsa y escapa. Ahí comienza una serie de hechos que terminan con el Chavo en llanto y con Don Ramón sufriendo las consecuencias del enojo del ropavejero.

Durante la historia se notan las diferencias entre los capítulos más populares y el primero. A la vista salta que el vestuario es otro. Mientras que el Chavo tiene una remera amarilla con rayas con un pantalón celeste, muy diferente a su look clásico; la Chilindrina tiene un vestido blanco. En tanto, Don Ramón no tiene su clásica remera negra. En su lugar, luce una amarilla y una boina azul.

Otra diferencia en este episodio es que Don Ramón y la Chilindrina viven en otro departamento de la vecindad. En lugar de salir del 72, como lo sabe la mayoría, abren la puerta de la puerta 14, es decir, donde vivían Doña Florinda y Quico. Por supuesto, las paredes de la vecindad lucen un tanto distintas de las que les precedieron.

Por el lado de las actuaciones, los tonos y ciertos movimientos actorales están intactos. Pero hay un gag que es notoriamente distinto. ¿Cómo lloraba el Chavo? La mayoría recuerda que él hacía “pipipipipipipi”, cuando rompía en llanto. En el primer episodio, cuando llora, el Chavo grita: “¡Ahhhhhh!”.

Por otra parte, se da a entender que el huérfano vive en un departamento y no en un barril. La secuencia comienza cuando Don Ramón le da un jarabe al Chavo, en lugar de dárselo a su hija la Chilindrina. Cuando el Chavo quiere vomitar, le grita: “Vete al 8, vete al 8, ándale”. Por último, hay algo muy raro en este episodio. La más llamativa de las perlitas y algo que no volvió a repetirse en ningún otro. Al comienzo, varias personas caminan por la vecindad.

El clásico de la TV mexicana no estará al aire en su aniversario 50° por cuestiones de derechos televisivos. "Es que no me tienen paciencia"; "Qué bruto, póngale cero"; "Bueno, pero no te enojes"; "Fue sin querer queriendo"; "Lo último que se pierda es la Barriga, Señor esperanza"; “Eso, eso, eso” y “Se me chispoteó” son algunas de las frases que siguen vivas en la cultura popular. Las grandes obras son eternas. Y nos hacen reír siempre.