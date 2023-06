"Fue un malentendido": un concursante de GH Chile confesó una violación en vivo

Gran Hermano Chile no deja de sumar escándalos y ahora, ya tiene a su primer "cancelado" de la edición: se trata de Ariel Wurth, un artista callejero de 29 años, que en una reunión en la pieza con los hermanitos hizo confesiones sexuales que daban a entender que hubo falta de consentimiento en una de sus últimas relaciones amorosas. Y como no podía ser de otra manera, las redes no tardaron en cuestionar las palabras del participante y pedir su pronta expulsión.

A través de la trasmisión de Pluto TV se dejó al descubierto un par de confesiones que encendieron la primera gran polémica de la versión chilena del reality. Todo comenzó cuando Ariel le contaba a sus compañeros una serie de anécdotas sobre su vida sentimiental. En tono de broma, reveló que una vez intentó tener "sexo anal" con una mujer estando borracho. "Una sóla vez he tenido un cagazo grave. Fue un malentendido que me trajo muchas consecuencias", dijo el participante, ante la atenta mirada de sus compañeros, para luego revelar que había intentado mantener relaciones sexuales no consentidas con una mujer.

"Estaba con una mina equis y pasó que en la curadera, yo intentaba todo en el sexo weón....confianza y todo. Y en esto hubo un malentendido, y la mina se le echó. Y yo quedé mal..... sexo anal puro y en ese senxo anal...", siguió. Las palabras de Ariel sorprendieron a algunos hermanitos e incluso, dos de ellos se levantaron del lugar y no quisieron seguir oyéndolo. El participante no entendió porqué razón se levantaron y, sin embargo, continuó su relato. Pero las sombrías historias del artista callejero no quedaron ahí y minutos después contó que en otra oportunidad se hizo pasar por "gay" con el objetivo de lograr bailar con una mujer que, en repetidas ocasiones, se había negado a hacerlo.

Cuestionamiento en las redes sociales

Muchos de los videos que circularon fueron eliminados, pero en plataformas como Twitter una gran cantidad de espectadores condenaron los dichos del hermanito. “No entiendo como nadie le dijo a Ariel que el problema no es que hable de sexo anal, el problema es que estando curado (estar borracho) intentó hacerlo con su pareja sin consultarlo y después la trató de exagerada y de que hacía show. ¡Payaso!, que rabia”, manifestó una usuaria.

“Que cerdos estos weones (tontos), el Lucas es un desagradable pero al menos siento que no se esconde bajo un personaje, en cambio Ariel se las da de bueno y es el típico csm degenerao que se esconde haciéndose el simpático”, contestó otra. “Nunca le creí lo de exceso de felicidad”, “qué rabia”, “ni se imagina que está refunado”, “se esconde haciéndose el simpático”, “trata de vender un personaje humilde” o “imagínense si estuviera curado”, entre otras, fueron parte de las reacciones contra el artista callejero. Si bien ya es el blanco de todos los televidentes y no esperan a sacarlo, a lo Martina Stewart, Ariel es el nuevo líder de la casa y, por esta vez, no podrá ser nominado.

Quién es Ariel Wuth

Ariel Wuth tiene 29 años, es soltero, sin hijos y vive en la comuna de Santiago. Actor de oficio, en la actualidad se dedica a la animación y a los espectáculos callejeros como payaso. En su vida personal, en tanto, el joven comparte su día a día junto a su madre y su abuela, quien padece de Alzheimer. De ahí que Ariel haya asumido el papel del hombre de la casa, ya que no solo ayuda en términos económicos, sino que también en el cuidado de la señora.

Sus principales motivaciones para estar en “Gran Hermano” es darle un impulso a su carrera, así como ganar el premio para mejorar las condiciones en las que vive con sus mujeres. “Llego a la casa de “Gran Hermano” a buscar una oportunidad, a tratar de dar lo mejor de mí, a conocer a mis compañeros y tratar de que todo salga de la mejor manera. Yo siempre digo que la mala onda se contagia, pero la buena también”, dijo.

Al principio fue uno de los personajes más llamativos de esta edición chilena y cautivó al público con su historia como artista callejero. Cuando se presentó contó que cuando era pequeño, un sociólogo lo diagnosticó “exceso de alegría” por su hiperactividad. “Me dedico a entregar alegría en la calle. Pero mi trabajo no lo veo como un trabajo, no es algo que a mí me lleve a una responsabilidad, pero sí algo que para mí es muy bonito, que es regalar sonrisas”, sentenció.