“Fue una batalla”: el violento robo que sufrió Adriana Aguirre en plena avenida Corrientes

La inseguridad en Argentina no cesa y los famosos no son víctimas excluyentes. El último fin de semana Adriana Aguirre sufrió un violento robo en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual un joven que se dedica a ser limpiavidrios intentó robarle sus pertenencias de una manera violenta: “Me pegaron contra el vidrio 20 veces”.

“Lo que sucedió fue horrible, como le pasa a todo el mundo en este país durante tantos años, ¿no es cierto?”, comenzó explicando Aguirre en Crónica TV. Según su relato, el hecho comenzó cuando ella, que estaba a bordo de su automóvil, comenzó a forcejear con un trapito que intentó robarle sus pertenencias, motivo que desató la furia del delincuente.

La víctima relató que “fue una batalla” ya que el forcejeo y la golpiza duró varios minutos, producto de los cuales tiene lastimaduras. “Como tenía el celular en la otra mano, mirá como me dejaste el hueso, porque te resistí, flaco. Tus ataques de violencia yo no me los banco, había cuatro cámaras filmando con esa gorrita verse y la camisetita verde mientras me golpeabas contra el vidrio”, expresó mientras mostró a la cámara las heridas que tiene.

Por otra parte, Aguirre enfatizó en la impotencia que le generó este hecho, ya que reveló que tuvo que defenderse incansablemente de la agresión, pero que bajo ningun punto iba a aflojar: “No quería entregarle nada, porque no quiero entregarle el fruto de mi esfuerzo. Hace 50 años que estoy trabajando y no voy a entregar el fruto de mi esfuerzo”.

“No me importa que tengas un arma en la mano, no me importa que tengas una navaja, no me importa nada. soy una guerrera. Hace muchos años que vengo luchando. He pasado cosas terribles, no tenés ningún derecho a hacerle eso a la gente, a saltar una verja para robarle a la pobre gente”, expresó Aguirre.

Por último, Adriana concluyó en que el único sentimiento que tiene ahora es bronca y que cree que los delincuentes parecen animales. “Lo que tengo es bronca, ni miedo ni nada. Me pegaron contra el vidrio 20 veces la mano. Me sobran los ovarios solapadamente y parecen liendres como corren”.