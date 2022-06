"¡Fue una patada en los dientes!": Meghan y Harry de nuevo en guerra con William y Kate

El regreso de Meghan Markle y el príncipe Harry al Reino Unido no hizo más que profundizar la grieta con el hijo mayor de Lady Di y su mujer, Kate Middleton. Pese a los intentos de la Reina por acercar a los hermanos, las celebraciones del Jubileo de Platino expusieron el "punto de no retorno" planteado por los duques de Cambridge. El desaire a Lilibet Diana y el "operativo abucheo" que enardeció a los Sussex.

"Harry y Meghan sabían que habría momentos incómodos, pero no tenían idea de lo hostil que resultó la recepción. Fue una patada en los dientes que los Cambridge no asistieran al cumpleaños de Lilibet. Para Meghan, simplemente fortaleció su determinación de no regresar", advirtió la revista Heat.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero el desaire de William y Kate no fue lo único que hizo estallar a la actriz. Y es que, a diferencia del trato deferencial que recibían cuando aún no habían renunciado a la Familia Real, el público inglés les dio un "cachetazo" público en la puerta de la Catedral de San Pablo.

"Ser ridiculizado de esa manera fue muy difícil para Harry. Él trata de no leer las cosas negativas que se escriben sobre ellos, pero esto no podía evitarlo. Los acusaron de explotar su fama y de tener hambre de dinero", precisaron.

Si bien Harry supo ser uno de los miembros más populares y queridos de la Corona, lo cierto es que su decisión de instalarse junto a su mujer y sus dos hijos en Estados Unidos le produjo un fuerte daño en su imagen. "Si bien hubo algunos aplausos para ellos, saben que parte del público no quería que regresaran para el Jubileo y eso fue realmente doloroso".

Después de la ceremonia oficial y de los abucheos, Meghan y Harry invitaron a toda la familia a celebrar el primer cumpleaños de Lilibet. Si bien sabían que la Reina no asistiría, la decisión de William y de Kate fue un "cachetazo" público.

Y es que, además de ni siquiera asistir al festejo, los duques de Cambridge sólo le dedicaron un escueto tweet a la nieta menor de Lady Di: "¡Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Lilibet, hoy cumple uno!".