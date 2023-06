“¡Fue una traición!”: Julieta Poggio y el verdadero motivo por el que no perdonó a Coti

Pasaron más de dos meses desde que se apagaron las luces de la casa de Gran Hermano, el reality que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio, en segundo lugar a Nacho Castañares y en tercer lugar a Julieta Poggio.

La convivencia fue dura y difícil, pero se hizo notar aún más cuando eran 18 las personas de distintas edades, con diferentes gustos y que no se conocían dentro de la casa más famosa del país. Encima, teniendo en cuenta la cantidad de cámaras que grabaron durante todo el día, todo momento, cada uno de sus movimientos y que, además, había productores en alerta y fanáticos del show que seguían la transmisión en vivo.

Los enfrentamientos fueron los que más se hicieron notar dentro de la convivencia, aunque no siempre fueron los mismos personajes quienes mantuvieron discusiones. Por ejemplo, Alfa y Romina Uhrig supieron ser el padre y la madre de la casa, pero su relación se quebró y dejaron de hablarse hasta que ambos abandonaron el lugar. De hecho, al salir del programa, decidieron dejar las diferencias de lado y aprender a sobrellevar una relación cordial.

Otros de los enfrentamientos más pesados dentro de la casa de Gran Hermano fue el de Coti Romero y Nacho, por la comida y la cantidad del queso rallado que le ponían a las pastas, pero también supieron resolverlo en el afuera y ahora tienen una relación total de amistad. Así también sucedió con Juliana Díaz y Lucila Villar, conocida como la “Tora”, quienes se declararon la guerra a los gritos, pero al terminar el reality se encontraron juntas en varias ocasiones. La mayoría de los participantes que tuvieron conflictos en la casa pudieron sobrellevarlos y aprender de ellos una vez que fueron eliminados, pero hubo uno en particular que no dio el brazo a torcer: el de Coti y Julieta Poggio.

Su relación había comenzado de la mejor manera, siendo amigas inseparables dentro de la casa. En la misma, compartieron secretos y un montón de anécdotas hasta que la correntina decidió realizar una jugada con la que se ganó el elogio y las críticas de los fanáticos: fulminó a Julieta y a Daniela Celis, lo que parecía una jugada magistral que fue desvelada por los gritos del exterior, lo que terminó originando una pelea a los gritos entre todas. Finalmente, al salir, Daniela pudo concluir en una relación cordial, pero Julieta no perdona lo que le hizo la correntina ni cómo la hizo sentir en ese momento, cuando pensó que eran amigas. “Fue una traición”, declaró la primera vez que le tocó hablar sobre ese episodio.

Ahora, en una entrevista junto a Pablo Agustín en el teatro, la ex hermanita habló por primera vez sobre los motivos reales de por qué decidió no retomar un vínculo o perdonar a la novia de Alexis Quiroga. “Todos me dicen ´hay solta, solta… ´ A mí lo que me dolió no fue la jugada, obvio. Yo no soy boluda. No es que cuando salí dije ‘hay no como fue la jugada...’ Fueron otras cosas que quizás lo viste también algunos otros clips, que se refería a mí cuando éramos amigas. Cosas feas que decía sobre mí, que me dolió”, haciendo referencia a los videos en los cuales Constanza la trataba de estúpida y poco inteligente.

Sin embargo, tras contar su verdadero enojo, fue consultada si hubo una charla cuando salió de la casa con ella como para intentar arreglar las cosas, y reconciliarse una vez por todas, y respondió: “Yo no tengo intenciones por esto que te digo, no por el juego ni por la jugada que me dicen de superar. Fue un juego. Lo mío es por las cosas que dijo. Vi un video de todos clips juntos y lo tengo en la mente”, aseguró.

En relación a los clips, el periodista le aconsejó: “Tené cuidado porque a pestañela también le hicieron muchos clips para que odie a Thiago y después si ves cuando volvió como ‘venganiela’ también le hizo cosas a Thiago, somos humanos. Yo las voy a reunir”. Sin pelos en la lengua y dejando en claro que no tiene motivos ni razones para formar una amistad, Juli concluyó: “No tengo problema en reunirme. La verdad que fuimos amigas desde un principio, pegamos buena onda, yo la vi y dije ‘listo, con ellas dos voy a ser amiga. De Dani y de Coti’. Y bueno, después pasó lo que pasó, pero obviamente digo que no fue por el juego, fueron otras cosas”.