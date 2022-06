"Fue una trompada a la sociedad": Valeria Mazza furiosa con los políticos por el ataque a su hijo

La modelo Valeria Mazza aseguró que la violencia "se responde con justicia", a la vez que indicó que lo que le pasó a su hijo Tiziano Gravier "fue una trompada a toda la sociedad" y pidió a las autoridades que se "dejen de pelear por quién tiene la lapicera" y que la usen "para lo que le preocupa a la gente".

"Fue una trompada a toda la sociedad, a todos los que somos padres, es algo que no puede pasar", señaló Mazza, tras lo cual añadió: "No estoy enojada, no siento ganas de venganza, siento que no puede seguir pasando".

La empresaria manifestó además: "Ya que le pasó a un hijo mío y tuvo repercusión, que lo usemos para que sea un 'basta'. No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan divertirse, así no vamos a ningún lado".

"Dejen de pelear por quién tiene la lapicera y úsenla para lo que le preocupa a la gente. Tenemos que enterrar a nuestros hijos para que se den cuenta que esto no puede seguir pasando", aseveró, mientras que luego dijo: "La violencia no se responde con violencia, se responde con justicia".

En una conferencia de prensa que brindó frente al Hospital Universitario Austral donde Tiziano fue operado de una lesión en su mandíbula causada por un golpe recibido a la salida de una discoteca en Rosario, añadió: "No puede ser que siempre estemos con miedo mirando atrás, no puede ser siempre la agresión física y verbal. En algún momento tenemos que decir basta y empezar a hacer las cosas mejor porque así no vamos a ningún lado".

Al ser consultada acerca de la salud de su hijo, quien recibió el alta el jueves, indicó: "Está mejorando y va a seguir su recuperación en casa. Por una semana más va a seguir con todos los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios y antibióticos, y además el lunes va a volver a ver al cirujano para ver el tema de los puntos y la evolución de la operación".

"Como mamá siento más alivio ahora que pasó la operación y con cada hora que pasa y veo que parece que está mejor, me siento más aliviada y no veo la hora de estar los seis juntos en casa", aseveró.

Además contó: "Hemos pasado por diferentes estadios en estos días desde el shock inicial del llamado en la madrugada que nos dio aviso y que es el fantasma que tenemos todos los padres cuando salen de noche nuestros hijos. Creo que hicimos todo rápido y bien al ponernos en manos de los médicos".

"El lunes estuve muy concentrada en resolver todo lo que necesitaba mi hijo de la manera más rápida posible, llorando todo el día y pensando en lo que podría haber pasado", culminó.