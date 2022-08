Fuego y Sangre: vuelve Game of Thrones con House of the Dragon, la precuela que todos esperan

La serie Game of Thrones fue un fenómeno que renovó el género épico fantástico en la pantalla chica. Sus historias llenas de intrigas, traiciones y romances prohibidos, le pusieron otro énfasis a los relatos de zombies, dragones y magia, y por eso entre 2011 y 2019 tuvo en vilo a millones de televidentes de todo el planeta que se encariñaron con muchos de los personajes que hoy ya son íconos masivos y populares.

Proporcionalmente al éxito que alcanzó en su cada vez más grande base de fans, fue la desilusión que generó su final, con eventos que atentaron contra mucho de lo que se venía desarrollando, y que fueron criticados con dureza por una amplia mayoría de seguidores.

Con la nueva serie que se estrena este domingo por HBO, House of the Dragon, ubicada trescientos años antes, ahora la franquicia tiene la oportunidad de recuperar el encanto de su público histórico, con la historia de la guerra civil de la dinastía Targaryen, una precuela a lo ya visto que se basa en el libro Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, autor de la saga de Game of Thrones.

Lo que está escrito y lo que no

La saga que se conoció como Game of Thrones se llama Canción de Hielo y Fuego, y está compuesta por siete libros, de los cuales su creador sólo escribió y publicó cinco hasta el momento. Por lo que mucho de lo que generó desencanto del final del show de televisión todavía no fue desarrollado por el autor original, sino por productores y guionistas del estudio.

Lo que se va a relatar en la nueva serie ya está totalmente escrito por Martin, quien además figura como co-creador de los 10 episodios de la primera temporada junto a Ryan J. Condal. Esto garantiza que lo que se vaya a ver tiene el visto bueno del padre de este universo y, además, que puede ser leído por cualquiera que prefiera adelantarse a los eventos que se sucederán cada domingo durante los próximos meses.

La danza de dragones

Todo lo que se va a poder ver en House of the Dragon está centrado en el evento conocido como la Danza de Dragones, la guerra civil que enfrentó a la dinastía Targaryen, la cual se desencadenó cuando el rey Viserys (Paddy Considine) designó a su hija mayor Rhaenyra (Emma D'Arcy) como heredera, en desmedro de su hijo varón Aegon (Matt Smith).

La trama promete acción, traiciones y muchos drama, cuando en los Siete Reinos designan a una mujer como heredera del Trono de Hierro, algo que dará lugar a una larga cadena de reacciones contra ella, que terminarán cimentando la división y el enfrentamiento entre estos dos hermanos.

Parte de lo que entusiasma de este nuevo relato es que el showrunner y director del piloto y de los capítulos seis y siete es Miguel Sapochnik, uno de los favoritos del público tras dirigir los episodios The Battle of Bastards y The Winds of Winter, los últimos de la sexta temporada de Game of Thrones y los mejores puntuados en IMDb, ambos con un 9.9 de 10.

Además, como punto alto del nuevo producto se encuentra la música, ya que vuelve Ramin Djawadi, el autor de más que quemada canción de apertura de Game of Thrones, para encargarse de lograr que la canción de House of the Dragon sea tan pegadiza y divertida como la que logró hace más de 10 años.

Van a ser diez capítulos. Diez domingos que apuntan a lograr lo que tuvieron durante tantos años en HBO con esta franquicia: que los fanáticos y fanáticas de este mundo se sienten llenos de expectativas frente a las pantallas a las 22 para esperar una nueva dosis de su adicción. Valar Morghulis.

Como te ven te tratan

Con el fin de difundir el nuevo lanzamiento entre el público de la Argentina, HBO Latam lanzó un desopilante video en las redes sociales, en el cual la diva Mirtha Legrand se pone en el papel de una Targaryen y amenaza con contar todos los secretos de su familia.

Durante el clip se juega mucho con el paralelo de la Chiqui con la nobleza, bajo una estética que oscila entre sus míticos almuerzos y los palacios de Westeros. "En este último tiempo muchísimas celebridades han tenido películas y series basadas en su vida, y ahora, yo tendré la mía", dice Legrand.

Además, el video tiene guiños a los fans cuando dice que en la serie van a conocer su nombre real, poder ver su infancia y conocer a quienes fueron sus compañeros, refiriéndose a los dragones, para luego soltar un "cómo los extraño".

"Y recuerden como siempre les digo, como te ven te tratan, y si te ven mal te maltratan, y si te ven bien, te quieren robar el trono", cierra Legrand. Una genialidad que ya se viralizó por todos lados.