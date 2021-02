Fuerte cruce de Brancatelli y Granata por Lázaro Báez: "Estoy impactado de que seas diputada”

Fueron incontables las críticas y elogios por igual que se instalaron a partir de la condena a 12 años de prisión a Lázaro Báez, entre otros involucrados en la causa por la denominada “ruta del dinero k”, por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. Pero la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 provocó, además, un fuerte cruce entre la diputada de Santa Fe, Amalia Granata, y Diego Brancatelli en Intratables.

Luego de referirse a la defensa al empresario del senador Oscar Parrilli, quien calificó el fallo del TOF 4 como “racista” al aclarar que había sido condenado "por ser morocho y de tez oscura”, Brancatelli tomó la palabra y afirmó que Báez fue condenado por la opinión pública y por ser “amigo de los Kirchner”. Esa llamativa justificación fue aprovechada por Granata -invitada al ciclo-, quien no solo lo interrumpió sino que además se mostró "impactada" por los dichos del panelista.

Fue entonces que mirando directamente a Brancatelli, le preguntó: “Diego, ¿vos no sos peronista? El peronismo de qué se jacta: de la justicia social, de la vulnerabilidad... cuando Lázaro Báez recibe esa plata de la obra pública y se la queda él, la plata de la corrupción, no hizo rutas y la gente se mata porque él se queda con la plata. Lo mismo pasó en Once con la plata de la corrupción”.

Rápido de reflejos, el periodista afín al Gobierno ironizó al decir que le preocupaba el "impacto" de Granata y disparó: "Y estoy impactado de que vos seas diputada”. A lo que la legisladora, le respondió: "Eso reclamáselo a la gente que me votó, casi 300 mil. Tu defensa me hace ruido por tu ideología y esa defensa constante al vulnerable, pero con los actos de corrupción parece que al peronismo no le interesa tanto las víctimas, que son la gente de a pie y el trabajador que defienden”.

Por esta razón, agregó, le sorprende y le hace "ruido" su defensa hacia Báez Según el panelista, su única intención es la de “informar y no directamente ya juzgar y sentenciar”. Mientras que Granata lo volvió a interrumpir al decir que tal vez repite “ciertas cosas que quedan en la gente y que tal vez no sean tan así”. “Subestimás a la gente que me votó, a la que lee los diarios, subestimás a la gente”, sostuvo.

Molesto, Brancatelli se defendió y aclaró: “Si cometió un delito, que vaya preso él y cualquiera sea”. Sin embargo, Granata sumó: “Tu ideología no coincide con tu discurso. Tu defensa de la corrupción es contradictoria, la corrupción mata gente vulnerable y vos sos peronista". Finalmente, el "Intratable" le reclamó que “no lo juzgue” por su ideología y cerró: “Pienso así, cuál es, ¿sos mi mujer? No. ¿Tenés que compartir conmigo algo? No, soy distinto. ¿Quién sos para discutir mi ideología?”.

Además de Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 también halló responsables a los hijos del empresario ( Martín Báez fue condenado a 9 años de prisión como coautor de la maniobra, Leandro a 5 años y Luciana y Melina a 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso), a su contador Daniel Pérez Gadín; a su abogado Jorge Chueco y al "valijero" Leonardo Fariña (a quien se le redujo la pena en función de su colaboración con la investigación), entre varios otros.