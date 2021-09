Fuerte denuncia de Cinthia Fernández: "Me pidieron 18 millones de pesos para que estén mis boletas"

En las últimas horas Cinthia Fernández, precandidata a Diputada Nacional por la Provincia por Unite, hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales al asegurar que le pidieron una millonaria cifra para que su boleta esté en las escuelas.

"Varios mensajes de que van a votar y no encuentran mi boleta", empezó diciendo la bailarina a través de sus historias de Instagram. Y siguió: "Tienen que pedir en la mesa que repongan las boletas". "En la Universidad de Pacheco, segundo mensaje que no tienen mi boleta. ¿Qué esta pasando? ¿Están en algo raro? No quisiera tener que ir a visitar los lugres donde no están mis boletas. No quisieran pasar ese papelón. Ojo, muchachos, si tienen arreglos, conmigo no", sentenció.

Minutos mas tarde, dentro de su auto, la precandidata a diputada subió el nivel de enojo al enterarse que en La Matanza también faltaban boletas de la lista del partido Unite que integra. La angelita de LAM (El Trece), contó que una de sus amigas quiso votarla junto a su familia y tuvieron que pelearse con las autoridades del establecimiento. "Una manga de ladrones y delincuentes, marca canon. Chorros, delincuentes, para que sigan votando a los mismos. ¡Son unos HDP!", exclamó Cinthia, mencionando a La Matanza y a distintos establecimientos educativos en donde ha faltado su boleta.

Luego, en otra serie de historias en la misma red, Cinthia Fernández hizo una fuerte denuncia al asegurar que una persona le pidió 18 millones de pesos para que su boleta esté en el lugar. "Así como lo escuchan, 18 millones de pesos. ¡Manga de ladrones! ¡Todos! Voy a dejar todas las direcciones de todas las escuelas que están con este tongo. La Universidad de Pachecho, en La Matanza", lanzó a los gritos.

Tras la indignación, la panelista de Los Ángeles de la Mañana propuso implementar la boleta única. "Así se soluciona esto. Pero en este país de corruptos la boleta única no va a llegar porque no les conviene. Lo que les conviene es que sigan choreando las boletas y sigan ganando los mismos chorros HDP de siempre", concluyó.

Más tarde, mencionó que en otra escuela de Berazategui pasó lo mismo, y hasta subió un video del cuarto oscuro en que se veía que faltaba su boleta.