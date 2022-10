Fuerte denuncia de Tamara Báez a L-Gante: le habría robado el auto y unas zapatillas

La novela entre L-Gante y Tamara Báez parece no tener fin. En este nuevo capitulo, la joven acusó al cantante de entrar a su casa sin permiso y de robarle el auto que él le había comprado y un par de zapatillas.

Tamara Báez.

Báez realizó un postro en sus historias de Instagram, en las cuales a puro llanto denuncia que la faltan diversas pertenencias de su hogar, entre ellas el auto que le había regalado el cantante de cumbia 420 para que pueda movilizarse junto a su hija. "Se llevaron el auto, la moto, mis zapatillas. Que onda? Hacen lo que se les canta bien el orto conmigo hoy y siempre", comenzó relatando la mama de Jamaica.

No es un dato menor la batalla judicial que atraviesan los protagonistas de esta historia desde hace unos meses, en la cual Tamara le pidió un millon de pesos de cupta alimentaria, cuando la oferta de la defensa era de $50 mil. Además, Elian le había confirmado que a fin de año, debido al vencimiento de su contrato de alquiler, le iba a buscar un lugar apto para ambas, el cual él iba a mantener. "No me importa que me vean así, tengo mucha bronca y están siendo super super injustos conmigo", fue otra de las frases que disparó Báez en su segundo relato.

La mujer relato que esta situación no es nueva, y que hace mucho tiempo que viene sufriendo y pasándola mal, no solo por parte de L-Gante sino también por parte de su familia. "La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me sigan haciendo pasar por esto no da. Yo tengo que estar bien por mi hija", afirmo Tamara, quien hace una semana denunció a su ex suegra por hostigarla: "Nunca me voy a olvidar cuando Elián estaba de viaje en Córdoba, le conté que estaba embarazada y lo primero que me dijo fue: "Yo aborté dos veces, no pasa nada. No podes ser mamá, Elián no está nunca".

Tamara Báez, L_Gante y su hija Jamaica.

Además, Báez afirmó que dentro del circulo familiar de su ex pareja siempre se "aprovechan" de su carrera como cantante: "No le tengo miedo a nada, ni a volver a vender sándwiches de milanesas, pero que sean las cosas cómo corresponden y que den lo que tienen que dar. Si no le da a la hija, se lo comen los demás. Sin familia, él apoyo verdadero no tiene. Nosotros estuvimos realmente solos cuando comíamos arroz hervido. Y relación con su abuela, madre de él, mi hija no tiene.... No sé por qué sale la señora a hablar en un programa... La invité al cumple (de Jamaica) porque yo soy bien copada”, relató la semana pasada en un posteo de IG.

En cuanto a su situación actual y sentimental, Tamara reveló que se siente sola y que le genera mucho repudio que si bien ya no esta mas en pareja con Elian, él sí rehizo su vida, pero al costo de seguir molestándola: "Estoy sola, me siento sola y no entiendo como pude ser tan mala persona, si estas con otra persona hace tu vida y no me rompas las bolas. hace tu vida y no me jodas. a que venís a romperme las bolas", concluyó Báez.