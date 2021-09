Fuerte denuncia: Marcelo Mazzarello acusó a Florencia Peña de haberlo echado de un trabajo

Las confrontaciones entre los actores por las cuestiones políticas y laborales no cesan, por lo que la grieta se agigantó también en el mundo del espectáculo, y en este contexto Marcelo Mazzarello volvió a revelar detalles de su disputa mediática con Florencia Peña, a quien ahora acusó de haberlo excluido de una película. "La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre", disparó el actor.

Mazzarello fue crítico de Peña cuando trascendieron las reuniones que la actriz había mantenido con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante el momento más estricto de la cuarentena en 2020, y este martes fue más duro al denunciarla por haber pedido su exclusión del rodaje de la película Más respeto que soy tu madre, dirigida por Marcos Carnevale, y basada en la novela y guión de Hernán Casciari.

“El poder que da visitar a AF (por Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares. La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”, disparó Mazzarello en Twitter.

Y para darle un cierre al mensaje se preguntó y respondió sobre cuál debería ser su proceder ante esta actitud de su colega: “¿Voy a Inadi? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW”, dijo para explicar por qué lanzó su acusación en dicha red social.

El actor habría llegado hace un mes a un acuerdo de palabra con la producción para ser parte de Más respeto que soy tu madre. Por esa razón, ya tenía preparada su agenda para ser parte del rodaje, hasta que llegó la cancelación. No obstante, consultado por los medios, Mazzarello respondió: “Por ahora no voy a hablar”.

Pero la denuncia pública de Mazzarello impactó en Florencia Peña, quien habitualmente está enredada en diferentes polémicas por cuestiones políticas o laborales, y desde su entorno comentaron que la cancelación al actor “es un tema de Pampa Films”, productora a cargo de la película en cuestión.

Según refirieron allegados a Peña, “fue una decisión de producción”, ya que para el papel que interpretaría Mazzarello también estaba en danza el nombre de Guillermo Arengo, por quien finalmente la productora se habría inclinado. La película comenzará a rodarse el 18 de octubre, y los tres protagonistas serán Diego Peretti, Florencia Peña y Angela Torres (en los roles de padre, madre e hija, respectivamente).

Las divergencias entre Mazzarello y Peña tienen su antecedente cuando trascendieron las visitas de la actriz al presidente en plena cuarentena estricta en 2020, cuando Alberto Fernández le exigía a los argentinos quedarse en casa mientras en la Quinta de Olivos se producían reuniones y fiestas.

“Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo, no lo pude visitar en la clínica”, dijo Mazzarello a principios de agosto respecto a las prohibiciones del gobierno en 2020 e indignándose al enterarse del encuentro entre Peña y Fernández en la Quinta Presidencial. “Un año después te enterás de que hubo como una realidad paralela donde sí se podía. El Congreso sesionaba vía Zoom, pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado”, agregó.

Para luego afirmar: “No es nada personal con Florencia, pero no tenía una representación gremial. Yo fui al gremio varias veces a reclamar por el trabajo de los actores y está cerrado también. De hecho no te atienden físicamente. Entonces uno empieza a ver que había como un cuento, porque sentís que nos contaron un cuento a algunos que estaba sostenido en los medios en general y otra realidad paralela para los habitantes del poder”, concluyó.