Interna en "Intratables" por el reemplazo de Doman: se armó el "team Vilouta" y peligra Fantino

Después de la sorpresiva (y por qué no, abrupta) renuncia de Fabián Doman a la conducción del ciclo Intratables y al periodismo en general para ponerse al frente de la dirección institucional de Edenor, fueron muchos los nombres que se barajaron para su reemplazo. Sin embargo, pese al bolilleo de apellidos y a la instalación constante de rumores y operaciones, todos los caminos conducen a dos figuras de América: Alejandro Fantino y Paulo Vilouta, un histórico del programa.

La primera en revelar los nombres en danza fue Pía Shaw, quien desde Los ángeles de la mañana aseguró que las autoridades del canal tendrían definido ofrecerle al ex conductor de Animales Sueltos el lugar de Doman. "Hasta ahora, el gran candidato es Alejandro Fantino", reveló la periodista Pía Shaw en el ciclo Los ángeles de la mañana. "Pensé que sería Vilouta, que era uno de los nombres que trascendían", indagó su compañera de panel Mariana Brey.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según pudo confirmar BigBang, Fantino no recibió hasta ahora ninguna propuesta oficial de las autoridades del canal, cuya programación es dirigida y está a cargo de Liliana Parodi. Sin embargo, fue Shaw quien reveleó cuál sería el "cambio ya organizado" para reforzar las tardes, en caso de que el ex Animales Sueltos acepte la propuesta (cuando se la hagan, desde ya).

El enroque que se llevaría adelante en breve sería simple: Fantino dejaría la conducción de la tarde para regresar a las noches de América, mientras que Karina Mazzoco se haría cargo del hueco de las tardes que dejaría el traslado de Fantino. "Fantino iría como titular y Karina Mazzoco iría a las tardes en lugar de Alejandro Fantino, que es el reemplazo", explicó Shaw.

El candidato natural, de acuerdo a la mesa chica de los "intratables" es Vilouta, quien no sólo se convirtió en uno de los históricos del programa, sino que se hizo cargo de la conducción del programa en más de una oportunidad. En efecto, cuando Doman anunció su partida, Vilouta llevaba tres días conduciendo el ciclo por el aislamiento sanitario que debió cumplir Doman por ese entonces.

Me encantaría que sea Paulo, porque tiene actitudes personales que quizás la gente no conoce"

"No quiero que esto sea tomado como una presión hacia las autoridades del canal, ni a su directorio; pero me encantaría que sea Paulo, porque tiene actitudes personales que quizás la gente no conoce", sostuvo el propio Doman en diálogo con Luis Novaresio.

No son pocos los "intratables" que, por lo bajo, apoyan el ascenso de su compañero. "Se arrancó como una especie de campaña silenciosa en apoyo a Paulo", reconocen hasta con cierta ironía desde la mesa chica del programa. "La decisión la van a tomar las autoridades del canal, eso está clarísimo. Pero Paulo es un gran compañero, ya demostró que tiene con qué llevar un programa tan demandante como Intratables y además tiene el apoyo de todos los panelistas", suman.

Quien sí se animó a hablar en "on" fue Diego Brancatelli. "Lo veo como conductor. Me encanta cómo lo hace. Es un profesional que todo lo que hace, lo hace bien", aseguró el periodista en diálogo con el diario Clarín. Habrá que ver qué definición toman las autoridades de América.