Fuerte interna entre los Fort y la familia de Gustavo: el vínculo que tenía con Marta y Felipe

Como en todas las grandes familias siempre hay peleas y momentos incómodos, solo que en este caso se hacen públicos porque estamos hablando de Los Fort. Tras la trágica muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de Martita y Felipe, hijos del mediático chocolatero, las idas y vueltas entre los herederos de Fort y la familia de Martinez comenzaron a surgir.

Nicolás Martinez, sobrino de Gustavo, público en sus redes sociales un mensaje que abrió la puerta a un conflicto familiar que viene hace tiempo, ya que acusó a la familia Fort de haber abandonado a Martínez. “Tengo un dolor inmenso en el corazón. Gustavo era mi tío, el hermano de papá. Pasamos la última Navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, sostuvo.

Nicolás, tiene dos hermanos Ezequiel y Pablo, quienes representan a la familia Martinez y no dudaron en asegurar que a su tío lo habían abandonado por su cuadro de Alzheimer.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Incluso, Nicolás redobló la apuesta para destapar una olla de conflictos con los hijos de Fort, a quiénes su tío cuidaba, por lo que decidió hacer públicos el intercambio de mensajes privados que tuvieron con Felipe en redes sociales.

Algunos mensajes son de 2019 y el otro es de estos últimos días, luego de que Nicolás compartiera el video del más pequeño de los Fort en el que sostiene que no le habían hackeado la cuenta y reafirma sus dichos contra Gustavo . En respuesta a esa Historia, Felipe le escribió con un mensaje irónico. “Bien cuando se ocuparon de su salud. Ah, no, pará que nos ocupamos nosotros con 17 años”, le reprochó el joven al sobrino de Martínez.

La polémica por el entierro de Gustavo Martínez

Nicolás Martínez, uno de los sobrinos de Gustavo, advirtió que ningún Fort se puso en contacto con él o con su familia para organizar el entierro. "Ellos dijeron que los familiares iban a ver dónde se hace el entierro, ¿qué van a ver dónde se hace si yo firmé los papeles y estoy esperando que me llamen? Me tienen que llamar a mí y yo tengo que disponer dónde se hace o no. ¿Me puedo poner de acuerdo con ellos? Por supuesto", aseguró en diálogo con el ciclo Nosotros a la mañana.

"Yo tuve que presentarme para testificar que soy el sobrino directo y nadie me llamó para decirme: '¿Te parece si lo hacemos acá?'. Yo no veo a nadie alrededor mío. Lo único que veo es a una chica que sale por los programas, esta Natalia, y la verdad no sé. Estoy viviendo algo que es una película de terror", denunció en alusión directa a Natalia Román, vocera de Martita y Felipe.

Cabe recordar que fue Román quien no sólo cruzó a la familia de Gustavo, sino que además remarcó en televisión la importancia de que el entierro sea lo más "hermético" posible para resguardar a los chicos: "Es el tercer adulto que estos chicos pierden (por las muertes de su papá y su abuela, Marta). Siempre con cámaras. Merecen despedirse una vez solos. Esta vez, voy a tratar de que no se sepa".

"A mi tío lo conocían muchas personas y cuando falleció mi viejo, nosotros no hicimos nada. Después nos arrepentimos de eso, porque también hay gente que quiere despedirse. Entonces, no sabemos qué hacer todavía; estoy a la espera de que me llamen de la comisaría para ver si ya se puede retirar el cuerpo o no", aseguró el sobrino de Gustavo, al tiempo que señaló: "No sé por dónde empezar, no se me muere todos los días alguien, tengo que ver una casa velatoria".

Hasta el momento, el cuerpo de Gustavo permanece en la morgue judicial a la espera de que la familia reciba la autorización correspondiente para poder retirarlo. "Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Si a mí alguien me charla (de la familia Fort), bueno; pero lo único que veo es que hablan por televisión y dicen barbaridades. Lo único que me quedo de esto es que mi tío terminó siendo un pobre infeliz, que haya tomado esa decisión habla de cómo él vivía", cerró su sobrino.