Fuerte reclamo contra dos ex Mambrú: "Les produje un disco y se borraron sin pagármelo"

No hay millennial -aquellas personas que nacieron entre 1981 y 1996- que no haya sonreído al ver la postal de Gerónimo Rauch, Manu Ntaka, Germán Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg juntos y a 20 años del surgimiento de Mambrú, aquel grupo que se formó en octubre de 2002 a partir del reality Popstars. “Y un día, 20 años después, volvió a suceder...”, escribió la semana pasada 'Tripa' en las redes sociales.

En 2002, más de 4000 jóvenes acudieron a una audición en el Club Hípico Argentino y la selección final estuvo integrada por Gero, Manu, Tripa, Milton y Pablo, los cuales lanzaron su primer disco llamado Mambrú. El mismo ganó el triple platino vendiendo más de 120.000 unidades. Luego, lanzaron otros dos sin lograr superar ventas de su disco debut. Quizás eclipsados por el éxito que consiguió Bandana, la banda se disolvió en 2005.

El propio "Tripa" aclaró que se trató de “una reunión de amigos", explicó que se reúnen una vez cada tanto y relató que la banda no se volverá a juntar, aunque tampoco le cerró totalmente la puerta a esa posibilidad. "Nos juntamos a beber y a hablar, cantamos poquito, recordamos muchos hermosos momentos. Juntarnos por ahora a tomar vino, a hablar y a querernos un rato, por ahora solo eso. En un futuro veremos”, remarcó.

En ese sentido, explicó cómo vivió volver a encontrarse con sus compañeros tras tantos años. "Nos juntamos porque hace mil que no nos veíamos! Nos une una hermosa amistad e historia que solo nosotros conocemos y fue hermoso!. Hablamos de todo pero específicamente por la vuelta a tocar juntos, creemos que no es el momento. Estamos cada uno con muchos proyectos y somos padres", detalló el cantante y actor.

Ante la repercusión que tuvo en la gente, Tripa sentenció: "Sorprendió más que nada porque fue un proyecto corto de tres años pero perduró 20 y con una repercusión inesperada". Lo cierto es que aquella reunión no solo entusiasmó a los fanáticos de aquella banda, sino que también tuvo repercusiones que no eran las esperadas. Sin ir más lejos, el cantante y productor musical Emanero lanzó una fuerte denuncia contra Emanuel Ntaka, a quien acusó de "estafa".

Según explicó, el ex Mambrú y coordinador del programa del Ministerio de Cultura de la Nación, Cultura Afro (el cual se propone desarrollar políticas que valoren, difundan, reconozcan y visibilicen la presencia histórica y las expresiones culturales de las comunidades y/o personas afroargentinas), le debe dinero por la producción de un disco que jamás le pagó. "Qué bueno! Quizás con esto Emanuel Ntaka puedas juntar la guita que me debes del disco que te produje a vos y a Bam Bam Morais y se borraron sin pagármelo", fueron las palabras que el empresario musical utilizó para reclamar una supuesta cuenta pendiente que tiene con el ex cantante del grupo ganador de Popstar.

Lejos de entrar en la polémica, Ntaka evitó ahondar en el tema y en diálogo con Paparazzi sentenció: "Por lo pronto, lo único que puedo decir es que son acusaciones falsas e infundadas. No hubo nunca ninguna relación comercial con él, he trabajado contratado en ese proyecto pero no estaba en mis facultades las contrataciones de los proveedores. No estamos programando ningún regreso, solo fue un encuentro de amigos que lo hacemos cuando podemos coordinar las agendas. Pero no hay ninguna idea de vuelta”. Del mismo modo reaccionó Esteban "Bam bam" Morais, quien al ser consultado se desentendió del reclamo de Emanero.