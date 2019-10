Fuertes discusiones y malos entendidos: el motivo de la separación de Flor Vigna y Mati Napp

Un llamativo posteo de Flor Vigna bastó para que los rumores de ruptura entre ella y Mati Napp comenzaran a instalarse. La ex Combate subió a las redes un dibujo que muestra a un hombre preguntándole a una mujer “¿de qué signo sos?”. La respuesta de ella fue: "Libre (Libra, con la A tachada por la E)", lo que originó un gran número de versiones cruzadas.

Pero si bien la propia bailarina se encargó de desmentirlo, el coreógrafo no dudó en confirmar que se había separado de la actriz a través de su cuenta de Twitter. "No, no estoy separada. Igual, por las dudas saqué la historia de 'libre', jajaja. Pero está todo bien. No estoy separada", había dicho Flor, sin saber que su Mati Napp confirmaría la ruptura pocas horas después.

A través de su cuenta de Twitter, el bailarín optó por dar la cara y confirmar que el amor entre ambos había llegado a su fin: "¡Respondiendo a todos los comentarios de las redes sobre mi relación con Flor, quiero aclarar que nos separamos hace una semana! Más allá de eso, vamos a esforzarnos para dar lo mejor de nosotros en el programa".

Respondiendo a todos los comentarios de las redes sobre mi relación con Flor quiero aclarar que nos separamos hace una semana!

Más allá de eso Vamos a esforzarnos para dar lo mejor de nosotros en el programa. — Mati Napp (@matinapp) October 30, 2019

Este miércoles, Ángel de Brito informó que el motivo de la separación se debió a una dura discusión que ambos tuvieron durante los ensayos. “Tuvieron una fuerte discusión, hasta donde sé, no por dichos públicos o el viaje que compartieron, no por nada de la pareja -que evidentemente debe haber ruidos en la pareja- sino por este ritmo que viene”, contó.

Según el jurado del Bailando, Flor y Mati Napp no se pusieron de acuerdo en un tema estrictamente artístico para el ritmo de homenajes que derivó en una fuerte discusión entre ambos. “Empezaron a discutir sobre cuestiones puntuales de lo artístico de los homenajes. Había cosas que a Flor no le gustaban que proponía el coach, que es su novio”, explicó.

Por su parte, Flor dialogó con el ciclo Hay que ver y se refirió a la separación: "La verdad es que (lo de la separación) nos pasó hace una semana. Yo lo sigo queriendo un montón (a Mati) y por ahora estamos laburando muy bien así, separados. Vamos a ser libres. No nos vamos a esclavizar si un día nos pasa algo y estamos caminando de la mano, o si no queremos estar juntos".

Y siguió: "Lo complicado fue tomar la decisión. Decir 'hay mucho cariño de por medio, ¿nos vamos a separar?'. Y después dijimos 'sí, porque si está trayendo rispideces y fastidios, vamos a ir a un lado más profesional y tal vez más frío'. Y nos ayudó y estamos laburando muy bien en este momento tan exigente del Súper Bailando".

Al mismo tiempo, la bailarina aclaró que “nunca” fueron novios por decisión de ambos. “Y lo mejor es que no tengo el corazón con agujeritos, y eso es gracias al gran hombre que es Mati. Nuestras rispideces tenían que ver con otras cosas. Por ahí yo venía con una idea (a los ensayos del Bailando) y él con otra. También teníamos formas diferentes… no de amar, pero de hacer cosas en pareja. Tenemos muchas diferencias de opiniones".

Y concluyó, dejando abierta la puerta a una eventual reconciliación: "Puede ser que en algún momento nos vean de vuelta con Mati, no lo sé… o puede ser que no nos vean más. No me quiero atar a nada. Pero estoy contenta de que pudimos hacerlo bien, no bajo un sufrimiento o una discusión horrible. Está bueno que podemos venir a laburar bien"