Fuerte repudio a Iúdica por el accidente de la hija de Callejón: "Menos mal que no se vendían armas...."

La cara de María Fernanda Callejón lo dijo todo: su hija de tan solo siete años se acababa de subir a una moto que estaba encendida en el programa de Mariano Iúdica, alentada por el propio conductor, para una publicidad cuando, de repente, comenzó a avanzar a gran velocidad. “¡Agarrala, agarrala!”, gritaba la figura de América TV mientras su madre, visiblemente en preocupada y en shock, observaba toda la secuencia. Por suerte, el hecho no pasó a mayores y la nena no sufrió ninguna lesión.

Giovanna fue puesta a salvo, aunque su cara de susto quedó inmortalizada en las redes sociales al igual que la de su mamá. “¡Muy bien. Sos una genia!”, le decía Iúdica a la nena intentando quitarle dramatismo al asunto. Casi a la mar, la actriz ignoraba al conductor, abrazaba a su hija y le preguntaba si se había lastimado. “La pueden manejar los niños”, pronunció Iúdica, en un mensaje poco oportuno e inconsciente.

Por esta razón, Pablo Martínez Carignano, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), volvió a la carga contra los famosos, está vez disparó contra Iúdica, y salió a repudiar el hecho. “La nena no se lastimó y eso es lo importante. Pero estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo. Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados", comentó en las redes sociales.

El funcionario, además, pidió que una vez consumado el error, "sería deseable que un conductor le dijera a su audiencia que lo que se hizo no debió haberse hecho y que nenes y manejar son incompatibles". "En lugar de eso, hubo chistes. Cero gracioso todo", enfatizó. Pero el fastidio del titular de la ANSV no quedó ahí y en diálogo con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por Radio 10, volvió a la carga y afirmó que sintió “consternación” apenas observó las imágenes.

De acuerdo con Carignano, este hecho fue visto por millones de personas y es algo que ocurre diariamente en la vida cotidiana de las personas. "Sentí consternación porque naturalizamos conductas que son muy peligrosas. Y ponemos a los chicos en lugares donde no tienen que estar. Un nene no tiene nada que hacer arriba de una moto y sin embargo eso es habitual", dijo.

Y afirmó: "En el caso de Iúdica lo vieron millones de personas, pero en la ruta o en la calle vez que hay papás que ponen a los nenes sobre las faldas cuando manejan. Todos los veranos tenemos que lamentar que un nene se muera por manejar un cuatriciclo. Tenemos que reflexionar. Hay cosas con las que se joden y cosas que no. Un nene arriba de un rodado con motor no tiene nada que hacer".

En ese sentido, el funcionario llamó a reflexionar y cuestionó la forma de Iúdica que afrontar el problema. "Menos mal que no se vendían armas porque sino le hubiese preguntado '¿Dónde aprendiste a disparar armas tan chiquita?'. Los chicos no pueden manejar motos. Por favor, le pido a los padres que regalen juguetes, no motos o cuatriciclos. No quiero quedarme en caerle a la gente del programa, sino reflexionar con que esta conducta es habitual", dijo.

Además, advirtió que esto suele ocurrir en pueblos del interior, donde los chicos "se suben a las motos" a pesar de estar penado por la ley. "No tenemos que fomentar esto y mucho menos reírnos. La pregunta del conductor a la nena fue '¿Dónde aprendiste a manejar tan chiquita?', eso es absurdo. La ley dice que para manejar un ciclomotor de 50 cc tenés que tener 16 años. Después están esos regalos que se hacen como monopatines eléctricos hasta autitos con baterías, que en muchos casos también producen situaciones de daños. Más allá de la ley, los padres deberían saber que ponen a sus hijos en riesgos para los que no están preparados", cuestionó.

Por último, resaltó que lo que ocurrió en el ciclo de América TV "no puede aceptarse ni naturalizarse". "Agradezcamos que terminó todo bien. Recién le mandé a María Fernanda Callejón un mensaje diciéndole esto. Y que no se repita, saquemos a los nenes de estas situaciones. Ellos están para jugar y no para estas cosa. En Argentina nada mata más jóvenes que la inseguridad vial. Ni siquiera una enfermedad", cerró.

No es la primera vez que Carignano manifiesta públicamente su descontento con los famosos que no respetan las leyes. En mayo de este año le salió con los tapones de punta a Flor Vigna y Luciano Castro, quienes habían compartido en las redes sociales un video junto a los hijos del actor, Esperanza y Fausto, bailando y cantando la cortina musical de Guión (una de las últimas canciones de Vigna) a bordo de la camioneta.

Lo cierto es que el video le causó grandes dolores de cabeza a Luciano, ya que recibió muy duras críticas debido a que sus hijos estaban viajando sin cinturón de seguridad. Como si eso fuera poco, Esperanza iba parada en medio de los asientos de adelante mientras asomaba su cabeza y la mitad de su cuerpo por una abertura del techo de la camioneta, lo que generó un gran repudio entre los seguidores del actor.

El escándalo había escalado de tal manera que Carignano había alzado la voz y repudió lo hecho por el protagonista de El primero de nosotros a través de las redes sociales. “Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia. Luciano, en lugar de prestar atención al camino, enfoca su mirada en el celular de su acompañante, haciendo gestos de aprobación, sonriendo. Los buenos conductores solo conducen (lo que requiere toda la atención) y no filman cortometrajes arriba del auto. “Lamentablemente, no se salvó ni el perro: los animales no se transportan sueltos, deben ir sujetos con pretales o en jaula, porque pueden pasarse adelante y entorpecer al conductor", sostuvo el funcionario en aquella oportunidad.