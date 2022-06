¡Fuga de cerebros! Leo García dijo que se iba del país pero se arrepintió: "Me sobra fama y me falta plata"

Luego de un muy breve paso por El hotel de los famosos, Leo García reveló que había retomado su carrera musical y que, a causa de la crisis económica que atraviesa la Argentina, iba a abandonar el país para radicarse en México. "Me sobra fama, pero me falta plata", justificó el músico al manifestar su deseo de irse a vivir a otro país. Sin embargo, tal vez acorralado por las críticas, se arrepintió y a través de las redes sociales aclaró: "Es mentira no me voy nada".

El músico dialogó con Mitre Live, contó que probará suerte en el exterior y dio sus razones para emigrar del país. “Hice un disco de punk rock que está dividido por tres y pronto sale un single LGTB llamado Movimiento y todo esto lo pensé después de la golpiza que sufrí. Fue traumático que me pegaran por homosexual. Después me voy a ir del país”, contó el artista.

Sobre el país elegido, destacó que se irá a probar suerte al norte, específicamente a México. “Me voy para siempre y me puedo ir la semana que viene, quiero hacer unos shows antes, pero me voy a quedar en México con una productora. Voy con la guitarra solo, a empezar una carrera allá. Después me voy a ir a Colombia y luego a Francia. Es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata", lanzó.

Además, Leo opinó que la situación en la Argentina está cada vez más "difícil" y destacó: "No siento resentimiento ni envidia pero necesito seguir soñando, me estoy aburriendo acá. Tocaré en barcitos, me gusta aprovechar estas oportunidades porque hay que vivir. La vida del artista está muy encapsulada con el éxito, uno se siente como un fracasado. Vamos a encontrarnos con un público nuevo y me siento motivado, estamos en un momento jodido en el país".

Consultado sobre el momento socioeconómico que afronta el país, aseguró que no cree en los políticos y que esa es la principal razón para dejar el país. "Estoy menos patriota, ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida. Tenemos que encontrar las soluciones nosotros. No creo que alguien de afuera nos ayude, no le creo a los políticos y soy apolítico. Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme", explicó.

Y sentenció: "No sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje. Menos después de lo que pasamos con la pandemia, La verdad es que antes de que este país mejore en la economía y su cultura, soy yo el que tengo que tomar la decisión de irme para solucionar esto. Se me gastaron las pilas en Argentina, tengo que buscar nuevas vivencias”. De esta manera, Leo García se unirá a la lista de famosos que abandonaron o manifestaron públicamente su deseo de irse.

El primero en dar el puntapié inicial fue el empresario Marcos Galperín, CEO del gigante Mercado Libre, la empresa argentina más valiosa, que en febrero de 2020, apenas a dos meses de la asunción de Alberto Fernández y tras haber hecho campaña por Mauricio Macri, decidió mudarse a Uruguay, a donde vivió 16 de los últimos 18 años. Luego, pandemia mediante, varios famosos siguieron su camino.

Susana Giménez y Oscar González Oro lo concretaron en plena cuarentena; mientras que Juanita Viale también blanqueó su deseo de mudarse al país vecino y nunca lo concretó porque debió reemplazar a su abuela como conductora de los históricos problemas de canal Trece . De acuerdo a los datos del consulado uruguayo en la Argentina hasta septiembre de 2020 se habían presentado cerca de 1.000 solicitudes de argentinos que deseaban radicarse allí. Las razones eran múltiples: algunos hablaban de las libertades en tiempos de aislamiento, ya que Uruguay se encontraba en una situación privilegiada, con pocos contagios de coronavirus y sin cuarentena.

Pero también hubo razones fiscales. Ocurre que el país tiene menos controles en materia impositiva para aquellos que, por ejemplo, tienen cuentas en los Estados Unidos. Detrás de la calma montevideana, la tranquilidad de Colonia del Sacramento y las agradables playas de Punta del Este existen beneficios fiscales para quienes sean residentes. El ejemplo más claro fue el de La Su, que por ser propietaria de varias propiedades en el país vecino cuenta con la residencia fiscal, aunque para no perder el beneficio debe pasar al menos 183 días allí. En paralelo, la AFIP indica que si una persona pasa más de 90 días en la Argentina es considerada residente fiscal de este país y, por lo tanto, debe pagar aquí sus impuestos.

No es una novedad que a la diva no le gusta pagar impuestos y no hace falta remontarse a la historia de la compra del Mercedes Benz en la década de 1990: pocos años atrás, aseguró que apoyaba a quienes no habían blanqueado el dinero que tenían en cuentas no declaradas en el exterior. "Los felicito, nos sacaron el 10 por ciento... hay tantas cosas fuera de la ley, me siento una estúpida por haber blanqueado".

González Oro y Giménez concretaron sus mudanzas en plena cuarentena, tras una serie de permisos para poder viajar en vuelo privado hacia el exterior. En la Argentina, mientras tanto, varias famosas blanquearon su deseo de mudarse: Ivana Nadal y Sofía “Jujuy” Jiménez lo expresaron, con el foco puesto en los aumentos de precios y cierta inestabilidad económica del país. Aunque ninguna de ellas puso concretar su salida.

Ivana tenía todo encaminado: había puesto a vender su casa y sus pertenencias para, finalmente, poder radicarse en el país del norte. Sin embargo, las autorizaciones que necesitaba para establecerse en Miami no estaban correctas y tuvo que tomar un avión de regreso a la Argentina. "Estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan”, dijo meses atrás por Instagram.

Nazarena Vélez fue otra de las famosas que en su momento se quejó por los aumentos de precios y relató que le cobraron una botella de agua chica a 150 pesos (por aquel entonces el valor del dólar rondaba $ 103.34). “¿No es un montón? ¿Qué nos pasa? Esto sería un dólar. Te lo están cobrando a precio dólar. Es una locura lo que estamos pagando las cosas en este país, es una locura y una pena”, dijo en agosto de 2020. “Uno quiere salir corriendo de este país, ante la primera oportunidad les juro que me voy a la mierda”, anunció. Pero tampoco cumplió, hoy es panelista de América TV y mantiene una intensa disputa con Georgina Barbarossa.