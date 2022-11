"Fui abusado más que las mujeres que conozco": Gonzalo Valenzuela derrapó en un programa chileno

El actor chileno Gonzalo Valenzuela estuvo la semana pasada en el programa online Tenemos que hablar de sexo que conduce la especialista Tomka Tomicic. Allí, el ex de Juana Viale se refirió a ciertos temas polémicos como su apodo "manguera" y dejó algunas frases, respecto a sus vivencias como hombre cosificado, que lo hicieron quedar bastante mal.

"Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco. Abusado, que te gritan por la calle, que te tocan el poto (la cola). Todas aquello que estamos en contra, a mí me pasan constantemente", confesó durante el episodio donde lo entrevistaron.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo declarado puede ser o no verdad, algo que es bastante difícil de comprobar de acuerdo a entrevistar a todas las mujeres que conoce el chileno. Aunque lo que no es cierto es que los hombres sean más abusados que las mujeres, al menos no lo es según los últimos datos de la Policía de Investigación de Chile, los cuales datan del primer trimestre de 2021 y aseguran que de los 1.686 casos denunciados, sólo el 15% viene por parte de hombres.

"Me llegan fotos de minas en pelotas, y me preguntó ‘¿por qué?'. Si yo denunciara eso sería terrible", comparó en la entrevista Valenzuela, aunque aclaró que eso "tiene que ver con la condición de ser expuesto como actor".

El actor aprovechó para hablar sobre lo que particularmente le molesta: su apodo. "A mí me pasa algo muy particular, que es la estupidez de la manguera", reconoció. Y luego profundizó sobre su queja, y aseguró que la forma en la que se refieren a él va en contra de muchos conceptos actuales en los cuales los colectivos de género ponen el acento.

"Si estamos en contra del falocentrismo... esto fue hace 20 años. Hasta el día de hoy, y me molesta profundamente, porque es vulgar y porque cuando entro a un lugar me llaman 'manguera'", precisó.

"¿Por qué hay que estar pensando en el porte del pichulo que tengo? ¿Qué es esa ordinariez?", se preguntó el actor.

"Con los hombres me ha traído serios problemas. Porque viene la envidia, todas las minas hablan, y el pene lamentablemente es una condición para el hombre: el que tiene el pene chico, el que tiene el pene grande es un tema. A mí los hombres me tienen mucha rabia", detalló.

Las declaraciones de Valenzuela obligan a diferenciar la paja del trigo. Es que mientras para hablar de cuestiones de abusos se equivocó en la referencia que hizo de sí mismo, en términos de lo que lo complica su apodo sí tiene razón respecto a que no deberían cosificar a nadie por ninguna condición sexual o genital.

Además, durante una entrevista que dio a Flor de Equipo en mayo, el chileno contó la verdadera razón de su apodo, y es que cuando realizó su primer trabajo, una copia de Full Monty, usó una prótesis enorme de un pene.

"¿Es verdad que te dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro te ponías una prótesis enorme?", le preguntó Denise Dumas. "Es verdadero", contestó Valenzuela.