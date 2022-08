Fuman abajo del agua: el "operativo vueltito" que ejecutaron Wanda y Zaira Nara

El affaire que Mauro Icardi mantuvo en París con Eugenia "la China" Suárez no sólo puso en jaque su matrimonio con Wanda Nara. Hay que decirlo: las esquirlas de la infidelidad también dejaron en la cuerda floja la relación de Zaira Nara con Jakob Von Plessen, dado que la modelo no sólo descubrió que le "hizo la segunda" al futbolista, sino que también habría mantenido un encuentro íntimo con otra mujer esa misma noche.

La reacción de las hermanas Nara fue casi calcada. Después de hacer públicas sus crisis de pareja (Wanda fue más directa, hay que reconocérselo) y de barajar la posibilidad de separarse, ambas se encuentran hoy de vacaciones familiares junto a sus respectivas pareja. Mientras que Icardi y Wanda eligieron Ibiza como destino para relajarse junto a sus dos hijas (Francesca e Isabella), Zaira partió con el empresario turístico y sus dos hijos (Malaika y Viggo) a África.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el encuentro entre el jugador del PSG y la ex Casi Ángeles tuvo lugar en octubre del año pasado, cuando Wanda y Zaira decidieron hacerse una escapadita y volaron de París a Milán para disfrutar de la semana de la moda italiana. Fue durante ese fugaz "viaje de hermanas" que Icardi avanzó con Suárez y Von Plessen, quien había viajado junto a su mujer, le hizo la segunda con otra mujer.

Nueve meses después del viaje de la tormenta, Wanda y Zaira fueron por la revancha y partieron junto a su madre a Ibiza para disfrutar de la noche, las fiestas y el lujo de la isla. Se mostraron en recitales, súper sensuales y hasta hicieron topless en la playa para deleite de los fotógrafos apostados en el destino de millonarios y poderosos.

Luego, Wanda regresó a la Argentina y sumó otro capítulo a su novela con Icardi. Después de que se filtrara un audio que le envió a una empleada en el que le reconocía que había viajado para "terminar el divorcio con Mauro", la empresaria aclaró que se trató de un mensaje viejo y que, si bien estaba en crisis con el padre de sus hijas menores, no tenía pensado divorciarse.

Mientras que Icardi le dedicaba melosos posteos en sus redes sociales, Wanda hacía caso omiso a los mensajes y ni siquiera les daba like. Pero todo cambió cuando regresó a Francia y retomó su agenda como representante de su marido, quien no atraviesa un buen momento en el PSG y aún no tiene definido en qué club europeo continuará su carrera.

Los escándalos personales del futbolista le juegan en contra durante el mercado de pases y la pareja decidió tomarse (de nuevo) unos días de vacaciones familiares en Ibiza para mostrar una postal de unidad. ¿Casualidad o reconciliación real?

Lejos de los portales y con un perfil más bajo, Zaira también hizo lo propio. Tras meses de crisis de pareja y el explosivo viaje casi de solteras con su hermana, la modelo partió rumbo a Kenia y se mostró muy acaramelada con el padre de sus hijos.