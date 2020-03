Furia en pañales: los audios del chat "de mamis" que destrozan a Luciana Salazar

Este lunes comenzaron las clases en varios puntos del país y los hijos de los famosos no fueron la excepción. Zaira Nara acompañó a Malaika con su bebé Viggo en brazos. Amalia Granata mostró a Roque y Fernanda Callejón, a Giovanna. Lolo Tinelli también comenzó la escuela primaria y sus papás, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, estuvieron con él. Y Gianinna Maradona hizo referencia al "primer día del último año en primaria" de Benjamín Agüero, el hijo que tuvo con el “Kun”.

Pero a diferencia de estos casos, el comienzo de Matilda no fue nada fácil, o por lo menos no lo fue para su mamá: Luciana Salazar. La modelo fue fustigada en una serie de audios por un grupo de mamás después de la primera reunión de padres del kínder. Según estos últimos, la hija de Luli recibe muchos tratos "especiales" de parte de las autoridades y maestros del exclusivo colegio de Belgrano al que asiste.

En el audio que se dio a conocer este lunes, una de las “mamis” enojadas cuenta: “Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar. No, no, el nivel. Me quiero morir, me quiero morir. Además, cada papi tuvo una reunión de 20 minutos, ¿sabés cuánto duró la de ella? Una hora, una hora. Me pareció un montón".

Y agrega: "Yo no sé si no entendió, si no sé si es especial o si ya tienen favoritismos con su nena, que eso me parecería terrible. Pero bueno, nada, bienvenida al kinder. ¡No sabés cómo estaba vestida! Cuando nos veamos te cuento".

Según habían contado en el programa Confrontados, Luciana se presentó en el grupo de WhatsApp que tienen las mamás del Kinder con cierto “aire de diva”. ''´Hola, Soy Luli, la mamá de Matilda’, y envió un emoticón de un corazón con besito”, contaron en el ciclo.

Lo que más enfureció a las madres de la sala a la que va a asistir Matilda es que las reuniones que tienen con las maestras son individuales y duran alrededor de 20 minutos por madre, pero en el caso de Luciana el encuentro duró una hora y diez minutos.

En Confrontados señalaron que las mamis temen que alguno de los compañeritos lastime a Matilda, ya que a esa edad, es muy común que los chicos se empujen o muerdan, pero a lo que más le temen es al supuesto escándalo que haría Luciana si eso llegara a suceder.

La pequeña Matilda Salazar ingresó al jardín de dos, en la sala Elephante, del kínder de dos de un selecto colegio del barrio de Belgrano, donde la matrícula asciende a $25.000, más la cuota de otros $25.000 por mes.