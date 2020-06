Furiosa defensa de Germán Paoloski a Juanita y Kusnetzoff por los invitados en plena pandemia

El periodista Germán Paoloski se metió de lleno en la polémica por la decisión del ENACOM de restringir la cantidad de invitados a los diferentes programas de televisión. El conductor hizo especial hincapié en las críticas que recibieron Juanita Viale y Andy Kusnetzoff.

“Yo estoy en contra de incumplir las normas. Por eso, para que no haya especulación y malos entendidos, la autoridad competente, el ENACOM, podría haber dicho muchachos, están habilitados los programas de entretenimiento y noticieros pero sin invitados. Pero tienen que ser claros, porque si eso queda abierto el libre albedrío permite que cada uno haga lo que crea conveniente. Y ni Juana Viale, ni Andy Kusnetzoff están violando las normas”, consideró durante el ciclo radial Por si las moscas que se emite Por Radio Ciudad.

Lee más | Las multas y penas por violar la nueva cuarentena reforzada en el AMBA: todo lo que tenés que saber

Y añadió: “Para mí, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Podés estar en desacuerdo, podés disentir desde los principios o lo ético sobre esos programas, pero no están quebrantando una ley”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Pero Paoliski también fue consultado por la situación de muchos canales, en especial Telefe, por la cantidad de contagios de coronavirus. “Obviamente esto fue cambiando. Al principio el canal y el área de noticias como estábamos exentos íbamos a seguir trabajando, inmediatamente tomaron medidas cuando se estableció la cuarentena. De un día para el otro, estaba todo vallado, pasamos a tener la mitad de la gente, no compartíamos ni estacionamiento, ni escalera. Pasábamos la rutina por teléfono, y me cambiaba y maquillaba solo. Solo me sacaba el barbijo para hacer el noticiero”, afirmó.

Lee más | ¿Se viene un nuevo virus chino? Alarma por la potencial nueva pandemia, similar a la de la gripe porcina

“Al pasar lo de la semana pasada nos mandaron a hisopar a todos. La única que fue positiva fue la 'China', pero no tuvo contacto estrecho con nadie en Telefe como para haberse contagiado. La madre de ella dio negativo, no tenemos idea cómo pudo ser que se contagió”, aclaró. Por último, reconoció que el ciclo seguirá saliendo de modo remoto: "Vamos a hacer el noticiero desde casa. A mí me da lo mismo, siempre y cuando cumpla con mi trabajo".