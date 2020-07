Furiosa y a los gritos, Pampita destrozó en vivo a Mariana Brey: "Es mentirosa y descarada, busca colgarse de mí"

No se llevan bien, eso está claro. Pero la tirante relación entre Carolina "Pampita" Ardohain y Mariana Brey llegó a su límite este miércoles, cuando la modelo -furiosa- pidió salir al aire en el programa "Hay que ver" para enfrentar a la panelista que estaba dando un móvil. "¡Estoy repodrida de esta cizañera y descarada!", disparó.

Todo comenzó en enero de este año, cuando la panelista de LAM contó que la modelo habría discutido "a los gritos" con su actual marido, Roberto García Moritán, a la salida de una farmacia, en Punta del Este.Fue en ese momento que la jurado del Bailando por un sueño no dudó en desmentir esa información y tildar a Brey de "mentirosa".

Pero lejos de evitar confrontar a la modelo, la panelista dio un paso más en este polémico ida y vuelta, y dio a conocer la supuesta razón por la que Pampita se separó de Pico Mónaco: al parecer, Pico rompió todo vínculo con la conductora cuando salieron a la luz los videos en los que se lo ve manteniendo una descontrolada y hasta violenta discusión con una de las empleada de la modelo.

Según Brey, "Pico Mónaco cortó todo vínculo con Pampita cuando apareció el video gritándole a una empleada". Molesta por esta versión, Pampita disparó: "No sé de qué me hablás. Brey, ¿qué es lo que dice, que yo mandé el video? ¡Que averigüe! Si le gusta su rol de panelista, que levante teléfonos, que averigüe en los canales quién mandó el video. Si me va a difamar de esa manera, que se tome el trabajo de averiguar".

Indignada, Pampita agregó: "Si da a entender eso, que averigüe. No me gusta que me difamen gratis. Ella cuando tira esa información falsa está diciendo que yo lo hice, si me va a difamar, tendrá sus consecuencias. Ojalá pida disculpas de tantas pavadas que dice. No hay que sentarse en una silla y decir cualquier cosa, hay que levantar el teléfono y averiguar si la data que vas a decir es cierta o no".

Según la modelo, Brey "le miente a la gente" y sumó: "Hacé valer tu puesto de trabajo, porque ensuciar por ensuciar a cualquiera, cuando se te antoje, no corresponde. Esta chica siempre diciendo barbaridades y mentiras. ¿Tiene algo conmigo? Yo no sé. Habría que preguntarle. Para mí ella no existe, no la conozco, no es mi amiga, no trabajé con ella, cero. Jamás me la crucé en la vida".

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el enojo de Pampita ante las consultas de uno de los noteros de Hay que ver se trasladó al vivo del ciclo que conduce José María Listorti. La modelo pidió salir al aire para enfrentar a Mariana Brey “Yo desconozco el grado de culpabilidad. Yo simplemente conté una pavada. Le da importancia porque tiene algo de cierto, sino no le das importancia”, sostuvo la panelista.

Fue entonces que Pampita llamó a Barbie Simons, su amiga en el ciclo, para pedir que la pusiera al aire. “Otra vez le dan espacio a esta difamadora. Estoy repodrida de esta cizañera, mentirosa. Esta mujer es una descarada. Me da rabia que me metan en pavadas. Me da bronca tener que responder a esta difamadora y mentirosa”,dijo la modelo, a los gritos.

Y sentenció: “Las personas que están conmigo saben muy bien cómo soy y cómo me manejo.Si no te gusta que te digan mentirosa, no mientas. Que se dedique a otra cosa, si va a mentir que no se siente más en un programa de televisión. Estoy podrida de esta mentirosa, cizañera y mentirosa. Ella sabe muy bien lo generosa que soy con todos".

Muy molesta con Brey, Pampita remarcó que nunca le hizo "mal a nadie" y aclaró que ese video no fue filtrado por ella. "Esta mujer que dice que yo mandé un video a la televisión, es una mentirosa. No la quiero ni nombrar, es una descarada. No necesito tener más prensa de la que tengo, publican cualquier cosa de mí, cualquier pelotudés que haga, la van a publicar. Me tiene podrida esta mina".

Y siguió: "Dice mentiras para colgarse. Se cuelga de mi con cizaña y haciéndome quedar mal. ¿Por qué no hace su propia carrera en vez de colgarse de mi? La tele está llena de mentirosos. No solo es sentarse y cobrar un sueldo. Si vas a tirar una data, busca de dónde sale esa información. El video ese salió de la empleada esa que me hizo un juicio, que después perdió".

Finalmente, Pampita sostuvo que su deseo no es que hablen "maravillas" de ella en la televisión, sino que se conforma con que "no mientan" sobre su vida. "Yo no quiero que hablen maravillas de mi, solo la verdad. Las personas que fueron parte de mi vida, saben bien cómo soy con la gente, los valores que tengo y cómo mi manejo. Si me sigue nombrando, va a tener problemas", sentenció.