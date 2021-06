Gabriela Roife, símbolo de Magic Kids y "A jugar con Hugo”, reveló que sufrió acoso sexual

Magic Kids fue el canal de entretenimiento infantil por excelencia durante la década de los 90´. Aquella señal logró imponerse con éxitos como “Nivel X” o la todavía vigente serie “Dragon Ball”, pero fue sin duda "A jugar con Hugo" uno de los programas que marcó un antes y un después en la televisión, allanando el camino con su novedoso formato donde los más chicos -y quizás algunos padres- participaban desde sus casas.

A jugar con Hugo era un programa de origen danés, cuya licencia fue comprada por Magic Kids. Producido por Promofilm, se grababa en Pramer. Los niños jugaban en vivo con un teléfono de línea: apretando los botones manipulaban a Hugo, una suerte de Gnomo, que debía sortear diferentes obstáculos hasta llegar al castillo de Scylla, una malvada bruja que tenía secuestrada a su familia.

El carismático personaje alentaba al jugador, mientras manipulaba un avión, viajaba a bordo de un globo aerostático o de un vagón por las vías del tren. Si bien el protagonista era Hugo, su conductora, Gabriela Roife, se convirtió en toda una estrella, ta que era ella la encargada de darle vida al novedoso formato para la época. Fue su carisma sin dudas, la que la llevó a debutar al mando del programa en en noviembre de 1996, cuando tenía 24 años.

A más de 15 años de que Magic Kids dejara de transmitir - el 31 de diciembre de 2005 se emitieron por última vez los programas de producción propia y solo quedaron series animadas hasta que el 24 de mayo de 2006 dejó de transmitir- , Roife reapareció durante una entrevista que brindó con Radio Mitre y contó que sufrió acoso sexual cuando comenzaba su carrera, a sus 19 años.

Según contó, su mamá le decía que no fuera a los anuncios publicados en los diarios, pero consiguió que una amiga de su madre la acompañara. “Fue la única vez, al único lugar que fui donde me sacaron una foto. Fuimos a un departamento en Mataderos. No había celulares, era presentarse de tal hora a tal hora, así que tocamos timbre. Entramos a un departamento muy chico donde había una señora muy grande”, recordó.

De acuerdo con sus dichos, un hombre la hizo pasar a una suerte de estudio para sacarle algunas fotos y comenzó a hablarle sobre una marca de ropa interior que se vendía en Uruguay y Paraguay. “Tuve la entrevista y el hombre empezó a sacar conjuntos de ropa interior. Yo tenía a la amiga de mi mamá al lado. Entonces me dice: ‘Bueno, tendría que sacarte una foto, así me queda por si sale algo’", resalta.

La conductora recordó que el hombre se mostró insistente al respecto, le comentó que no iba a cobrársela y la presentadora aceptó. "Él las fotos las cobraba. Yo vi que se venía algo (raro e incómodo) en ropa interior. Entonces le dice a la amiga de mi mamá que salga para completar unos datos y él se queda conmigo en la habitación, y se acerca. Hoy sería más polémico, en ese momento las cosas pasaban. No se qué hubiera pasado si estaba sola”.

En aquella oportunidad, el hombre comenzó a tocarle el pelo hasta que, de un momento a otro, intentó besarla. “Se me viene como encima, yo lo empujo, lo saco. Hoy lo pienso y me río. Yo en su momento lo contaba como ‘anécdota graciosa’, pero pensándolo hoy fue fuerte. Uno se pone a pensar que estaba con una mujer de la edad de mi mamá, no sé cómo hubiese terminado todo si estaba sola”, sentenció.