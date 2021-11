@Gabytacine nos cuenta todo sobre el estreno en los cines de House of Gucci con Lady Gaga

Este viernes nuestra periodista especializada en cine nos trae un nuevo video en el cual nos cuenta un estreno imperdible en los cines, y nos deja además una serie para ver durante este fin de semana.

El estreno se trata de la película "House of Gucci", dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto y Salma Hayek. El film está basado en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Fordeny.

Para que los que no conocen la historia ya pública, relata lo que pasó con el asesinato del nieto del famosísimo Gucci, Maurizio, quien heredó los millonarios negocios familiares. Hasta ahí la historia no tiene más que algunas complicaciones, aunque todo se agrava cuando el protagonista es asesino, y por alguien muy cercano a él. "Es muy prometedora así que no te la podés perder", indicó @gabytacine.

Por otro lado, como este jueves 25 de noviembre se cumplió un año de la muerte de Diego Maradona, HBO Max decidió lanzar un homenaje y agregó entonces mucho contenido referido a él a su plataforma. Sin embargo, según Abraham hay un documental que particularmente no se puede dejar de ver: se trata de "Diego, The last Goodbye". Entre otras cosas, cuenta cómo fue el último año de vida del ex futbolista, con la pandemia y el encierro, y también cómo fue ese 25 de noviembre, día en que el pueblo argentino salió a calle para llorarlo y despedirlo.

Finalmente, en lo que refiere a las recomendaciones para poder ver este fin de semana, @gabytacine nos deja la serie "Top of the lake", con Elisabeth Moss como protagonista, quien se pone en la piel de una detective que debe resolver la desaparición de una niña que había sido abusada en un pueblo donde ella misma vive.

La ficción se estrenó en 2013 y emitió su último capítulo en 2017, y cuenta solo con dos temporadas. "Interesante, suspenso y un poquito de oscuridad", así la describió nuestra periodista especializada.