@Gabytacine te cuenta todo sobre las nominaciones de los Emmys y qué ver el fin de semana

A todo fanático del cine y las series le interesa saber cuáles son las ficciones nominadas para los premios Emmys de este año, y por eso, en un nuevo video para BigBang la periodista Gabriela Abraham contará todo lo que hay que saber.

Aunque la fecha de la premiación será el día 19 de septiembre, en las últimas horas se conocieron cuáles son los contenidos nominados. De hecho, HBO Max es la plataforma que se quedó con la mayor cantidad de nominaciones porque tiene 130.

Sin embargo, Netflix no se queda atrás, porque también cuenta con 129 nominaciones por sus producciones. Entre las ficciones que tienen mayor cantidad de posibilidades de ganar un premio se encuentran The Crown, la serie sobre la reina Isabel II de Inglaterra, que tiene 24 nominaciones. De igual modo, la serie The Mandalorian cuenta con 24 nominaciones.

Por fuera de los Emmys, @gabytacine también reveló que ya se estrenó en los cines Space Jam 2, la secuela de la película protagonizada en 1996, la cual tenía de protagonista de Michael Jordan. La historia ahora se centrará en la vida del basquetbolista LeBron James.

En cuanto a las recomendaciones para este fin de semana, en primera instancia Abraham mencionó una serie que tiene solo 10 capítulos de media hora y que se puede ver por HBO Max. Se trata de una comedia que tiene como protagonista a una mujer ególatra que hace más de 40 años que trabaja en la TV estadounidense.

La otra serie se llama La cocinera de castamar, y está disponible en Netflix. Cuenta con 10 capítulos en los cuales se aborda la vida de una mujer que sufre de agorafobia y que tras comenzar a trabajar en un nuevo palacio, conoce a gente que le va a cambiar la vida.