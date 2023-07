Gaetani evalúa iniciar acciones legales contra la Clínica Bazterrica: "Tuvo una crisis muy grave”

Luego de que Romina Gaetani cuestionara, con furia, el funcionamiento de la clínica porteña Bazterrica, donde estuvo internada durante cuatro días debido a una bronquitis que se agravó, el abogado de la actriz, Ignacio Trimarco, llevó tranquilidad respecto estado de salud de la actriz y aseguró que está fuera de peligro. "Romina está bien, estabilizada", adelantó el letrado.

"Ella estaba con un problema de bronquitis severa. Estuvo internada desde el viernes hasta ayer (por lunes), que le dieron el alta provisoria. Le tienen que hacer estudios complementarios. Nuestro equipo de peritos está evaluando si hay algún tipo de conducta reprochable", aseguró respecto a una posible demanda judicial contra el establecimiento médico que la atendió las primeras jornadas en las que padeció esta enfermedad respiratoria.

El abogado previamente había escrito un comunicado a pedido de Gaetani, donde deslizaba que estaban evaluando la posibilidad de iniciarle acciones legales al establecimiento médico. De hecho, la actriz había pedido ser trasladada a otra clínica por la inconformidad que le producía la atención que estaba recibiendo de parte del personal médico.

"Hay una cuestión con una medicación que habría generado una crisis. Ella tuvo una crisis muy grave y gracias a Dios ya está estabilizada. Hoy se va a hacer una consulta en otro sanatorio. Ella me pidió que escribiera ese comunicado para llevar tranquilidad. Ella está con muy poco aire y le cuesta hablar", detalló Trimarco.

El abogado se encargó de despejar las dudas respecto a si su protegida se encontraba absolutamente fuera de peligro, tras revelar que lo costoso que le está siendo respirar. "Lo primero es la salud de Romina y que ella esté bien", aseguró.

Trimarco también adelantó que "el equipo de peritos está trabajando" en el caso. "Ojalá no encuentren nada y no haya ninguna conducta reprochable", demandó, dando a entender que de no ser así se avanzará con fuerza en la acción judicial contra el establecimiento.

Durante la internación que atravesó Gaetani, la actriz brindó declaraciones a Teleshow. Allí confirmó que "se descartó una neumonía", como al principio de su padecer se creía. "Tengo una bronquitis intermedia que no llega a ser aguda. Todo se complica porque soy asmática.", contó la actriz, quien el año pasado denunció que Facundo Arana había sido violenta con ella en repetidas ocasiones.

Esta realidad le generó preocupación y le hizo maximizar los cuidados y las precauciones con los demás. "Creo que hay que volver a implementar los barbijos, en el trabajo seguro. Todo el mundo a mi alrededor está igual", aseguró.