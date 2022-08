Gago, entre las cuerdas: la fuerte respuesta de Gisela Dulko y la charla con Mica Vázquez

Una vez más, la vida sentimental de Fernando Gago vuelve a instalarse en la agenda de los medios y no son precisamente buenas noticias para el director técnico de Racing. Después de que Micaela Vázquez acusara al ex jugador de haberle sido infiel con Gisela Dulko (a quien también le fue infiel años después), la ex tenista publicó un duro comunicado y reveló cómo fue la charla que mantuvo en privado con la actriz.

"Aclaración, yo no fui la tercera en discordia entre Micaela y mi ex marido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo", aclaró Dulko desde su cuenta de Instagram, al tiempo que sumó: "Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado, porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado".

Corría julio del 2011. Dulko y Gago pasaron por el altar y comenzaron así el matrimonio que se derrumbaría sólo diez años después, luego de que la tenista se enterara de que el director técnico le estaba siendo infiel nada más y nada menos que con una de sus mejores amigas. Los ahora padres de Danielle, Mateo y Antonela se casaron, sólo seis meses después de que Vázquez regresara con el corazón roto a la Argentina.

Vázquez y Gago estuvieron cuatro años juntos. La actriz, de por entonces 22 años, dejó en stand by su carrera a finales del 2006 para instalarse en España junto a su novio, quien desembarcaba en el Real Madrid. Fue en la capital española que la pareja incluso proyectó la construcción de su casa, hogar que luego se convirtió en la residencia del futbolista con Dulko.

Si bien en su momento poco se habló de la separación de la actriz y el futbolista, Mica recordó el episodio en su paso por el ciclo Luzu TV. "Me separé porque, esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo la casa que estábamos construyendo en Madríd después de cuatro años de novios, me reenvió un mail, que no sé por qué él se lo había mandado a Gisela Dulko, poniendo: 'Mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'", disparó.

"A mí me llega el mail de la arquitecta, porque me estaba poniendo la obra al hombro yo desde hacía dos años. Ni te explico la bronca, después ver las notas de ellos dos diciendo 'en casa con los perros y mi marido'. ¡Era mi casa, mis perros y mi marido la conch...! Imagínense el trabajo que tuve que hacer en terapia", reconoció la actriz.

El flechazo entre Dulko y Gago habría tenido lugar en el año 2010, cuando se encontraron en los Juegos Olímpicos de Vancouver. "Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando todavía, volvió rato de ahí. Y lo percibí. Dije: 'Este está en otra'. ¡En otra relación paralela estaba! Pasaron varios meses hasta que nos separamos. Muy negador y muy pendejos".

"Tuve mucha bronca, dolor, enojo y no le guardo rencor. Lo quiero. De hecho, nos encontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas. Eso fue muy loco. Pasaron muchas cosas muy heavy, yo sufrí mucho; estaba sola allá, la pasé muy mal", cerró la actriz.