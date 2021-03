Gambito de dama: quién es la actriz argentina que ganó un Globo de Oro por su protagónico

La actriz Anya Taylor-Joy ganó este domingo su primer Globo de Oro, después de haber estado nominada en la categoría de Mejor Actriz de miniserie y/o película hecha para TV, por la ficción Gambito de Dama.

Anya Taylor-Joy ganó un Globo de Oro por Gambito de Dama.

”Haría este proyecto una y otra vez. Es increíble que todos hayan visto esta serie. Estoy muy agradecida al público que apreciaron estos personajes”, dijo conmocionada desde su casa a través de una videollamada con Rosie Perez, encargada de anunciarla como ganadora. En su discurso, la actriz británica y argentina además le agradeció a sus compañeros de elenco, y al director de la ficción.

Sin embargo, la sorpresa fue doble, porque minutos después le tocó el turno al director de la producción de agradecer por el premio a Mejor miniserie dramática, momento en el que aprovechó para devolverle a Anya sus dulces palabras: “Gracias por ser una persona tan linda para trabajar”.

Para la ocasión, la actriz lució un vestido verde de Christian Dior con el que sorprendió a todos, e incluso, sus fanáticos argentinos aseguran que eligió ese color por la lucha del aborto legal, el cual finalmente fue aprobado en la Argentina en diciembre pasado.

La serie se estrenó en Netflix y fue un éxito.

La serie que se trasmitió por Netflix fue uno de los grandes éxitos de 2020. Está basada en la novela de Walter Tevis y cuenta la vida de una huérfana prodigio del ajedrez, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), quien durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo lucha con problemas emocionales y dependencia de las drogas y el alcohol.

La miniserie cuenta con siete capítulos, de entre 45 y 65 minutos, y fue creada por Scott Frank y Allan Scott y lanzada en la plataforma digital el 23 de octubre de 2020.

Su origen argentino

A pesar de que nació en Estados Unidos, la intérprete de tan solo 24 años de edad vivió sus primeros 7 años en la capital de Argentina, donde aún conserva a parte de su familia.

“No he ido los últimos 2 años y es lo más largo que estuve alejada de Buenos Aires, mi hogar. Lo que más extraño es que todos los que me conocen allá saben cómo soy yo desde que era una bebé. Y como viajamos tanto con mi familia, esto resulta lo más extraño. Tener la posibilidad de estar en un lugar donde la gente me vio crecer. Extraño mis apodos, hablar en español todo el tiempo. Allá está gran parte de mi alma y mi corazón. Por eso yo visito Argentina al menos una vez al año. Quiero volver ya mismo”, le había contado al sitio Infobae.

Según indicó, su papá es escocés-argentino, y aunque nació en Miami, a las dos semanas ya estaba instalada en Buenos Aires junto a sus padres. "Mis primeros años de colegio y mis primeras amistades fueron locales, mi lengua materna fue el castellano. Todavía tengo familia acá y suelo venir siempre en Navidad”, le había dicho también a Clarín.

Su madre tiene descendencia inglesa y española, y trabaja como fotógrafa y diseñadora de interiores, mientras que su papá es un ex banquero. Tras pasar su infancia aquí, la joven y su familia (compuesta por seis sus hermanos y sus padres) se asentaron en Londres, aunque ahora pasa gran parte del tiempo viajando para ponerse en la piel de diferentes personajes.

Aún así, a pesar de que pasa mucho tiempo lejos del suelo argentino, Taylor-Joy no tiene dudas de su fanatismo por la comida argentina, sobre todo por las empanadas, pizzas y churros rellenos de dulce de leche.