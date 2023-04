Gas pimienta y una menor que “empezó a escupir sangre”: así fue el ataque a la casa de Cinthia

El escándalo ocurrió el fin de semana, pero trascendió en las últimas horas: Cinthia Fernández fue acusada por sus vecinos del country Los Aromos de Pilar de agredir, con gas pimienta, a un grupo de adolescentes que estaban celebrando un cumpleaños de 15 y le habían ido a patear la puerta de su casa. Pero las versiones de lo ocurrido durante la noche del último viernes son muy distintas.

Por un lado, la bailarina sostiene que un grupo de menores ingresó a su lote y le rompió la puerta de su casa a patadas, mientras que los padres de los chicos afirman que la modelo salió furiosa de su hogar, cansada de los ruidos y la música, fue a su propiedad y atacó intencionalmente con gas contra algunos de los invitados. "Estábamos por soplar las velitas, llevo la torta afuera y la veo a ella en el jardín, gritando. De pronto empiezo a sentir que no podía respirar y me avisan que tiró gas pimienta", sostuvo una de las vecinas de Cinthia, sobre la violenta secuencia que ocurrió, de acuerdo con la denuncia, el viernes 14 de abril.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según la mujer. había un total de 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos festejando el cumpleaños de 15 de su hija . “Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá... Intentamos festejar los 15 años de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos. Era un cumpleaños cuya consigna era vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y uno le patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”, detalló la denunciante.

En su relato, la mamá de la cumpleaños explicó que cuando estaban a punto de soplar la vela de la torta, descubre que Cinthia dentro del jardín de su casa totalmente a los gritos. “Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, contó que le habría expresado Fernández. En ese sentido, la vecina denunció que el gas pimienta afectó a varios de sus invitados, entre ellos a una mujer embarazada.

Por el lado de Cinthia, sostuvo que los adolescentes le rompieron la puerta de su casa- "Estaba en casa y me rompieron la puerta a patadas. No sabía que eran adolescentes, pensé que eran ladrones. Mi hija estaba en la ventana... llamé a la seguridad del barrio y no vinieron", relató la bailarina a través de un audio y entre lágrimas. "Pedí ayuda y nadie vino. Salí solita a buscar a un chorro, me podría haber pasado cualquier cosa. Eran tipos vestidos de negro que me reventaron la puerta. Hace tres días que duermo con un colchón atrás de la puerta porque no anda más. Tengo cámaras por todos lados, por suerte quedó todo registrado", agregó, visiblemente molesta.

Lo cierto es que en la última edición de LAM dieron a conocer las imágenes registradas por la cámara de seguridad del county, en las que se puede ver cómo un adolescente vestido de negro se acerca a la puerta de la casa de Cinthia, le pega una patada e, inmediatamente, sale corriendo del lugar. Para los vecinos, se trató de una simple travesura que no merecía la violenta respuesta de la bailarina. “Yo tengo cinco denuncias pero hay más. La vecina hizo la denuncia porque Cinthia entró al jardín de la casa con gas pimienta para atacar a los chicos, porque le rompieron la puerta", informó Andrea Taboada.

La periodista detalló que entre los afectados. estarían un chico con asma, una bebé, ancianos y una menor que “empezó a escupir sangre”. “A mí me rompen la puerta de mi casa de una patada. Me la revientan, me parten la cerradura. Yo pensé que era un chorro, tenemos en diagonal a un chico que tiene un prontuario bastante difícil. Y hace dos meses nos entraron a robar dos veces. Así que yo pensé que eran chorros y no sabés cómo me puse. Agarré el gas pimienta y en las cámaras de seguridad vi cinco personas vestidas de negro. Dejé a mis hijas encerradas, gritando, y las salgo a buscar”, se intentó justificar Cinthia.