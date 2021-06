Gastón Dalmau habló de su pareja: es español, vive en Los Ángeles y llevan años juntos

Si hoy goza de la popularidad que le dio convertirse en el finalista de MasterChef Celebrity 2 y no se marea es porque Gastón Dalmau tiene mucha experiencia en el show-business. Hace tan sólo unos años, hacía giras mundiales, y miles y miles de personas deliraban por él gracias al éxito de Casi Ángeles, hasta que un día decidió dejar todo.

Casi en silencio, Dalmau se despidió del mundo televisivo de Argentina en busca de nuevos sueños. Se mudó a Estados Unidos. Ahí encontró un trabajo innovador y un gran amor. Pero, para hablar de eso, primero hay que recorrer el largo camino que el actor ha desandado en sus 37 años.

Luego de varios años en la troupe de Cris Morena, Gastón fue elegido por su carisma y profesionalismo para interpretar a Rama, uno de los cinco Casi Ángeles. La tira que se emitió entre 2007 y 2010 fue tan exitosa, que él junto a Lali Espósito, Peter Lanzani, Nicolás Riera y Eugenia Suárez primero, y Rochi Igarzábal después, continuaron dando shows hasta la despedida en 2012.

El precio de la fama es perder momentos y libertad. Dalmau estaba dispuestos a recuperarlos. A principios de 2013, se mudó a New York y ahí vivió hasta 2016. En una entrevista, declaró: “Apliqué para la residencia y a los pocos meses de hacerlo la pude obtener, gracias a mi trabajo realizado en Argentina, las giras por Latinoamérica y Europa y por haber ganado premios nacionales e internacionales. Es algo que cuesta conseguir y mucho, no es un proceso fácil”.

Alejado un poco de la actuación (aunque tuvo cameos en filmes como Lost Cat Corona con Ralph Macchio y David Zayas, y en la película que hizo Luisana Lopilato llamada Fair Market Value), empezó a estudiar el detrás de cámara, especialmente vinculado a los efectos visuales. “En mis momentos libres empecé a estudiar mucho sobre efectos visuales, cómo se realizaban. Aprendí de cero el software que se usa en los grandes estudios y así fue como fui desarrollando ese lado que siempre me interesó”.

Para eso aplicó par recibir una beca que ofrece el gobierno de Nueva York para residentes llamado Made in NY y enfocado al área de producción. De esa forma, hizo un curso de dos meses y obtuvo una pasantía en la producción que se rodaba en el momento. ¿Con qué películas empezó su carrera en Estados Unidos? Primero Las Tortugas Ninjas 2, de Paramount Pictures. Por su gran labor, lo convocaron de Marvel Studios, donde rodó con Scarlett Johansson, la película Captain America: Civil War. Después continuó en ese esudio como compositor de efectos visuales en Dr. Strange y como data-wrangler en Captain Marvel.

Después de esas labores, Dalmau partió a Los Ángeles llamada la Meca del cine, donde continuó con su carrera. Ahí se instaló, tiene su departamento y un grupo enorme de amigos, conformado por personas de distintos países. Aunque no volvió a interpretar un nuevo papel, Gastón no dejó la música, algo que ama. Por eso, integró la banda The Utopía con la cantante y productora británica Aubrey Whitfield. Hasta que recibió un llamado de la producción de MasterChef y decidió poner una pausa y regresar a Argentina.

Pero, durante esos años en el exterior, Dalmau además de encontrar un nuevo futuro profesional, también encontró a su amor. Todo ocurrió mientras vivía en New York. Mientras estudiaba y trabajaba, el ex Teen Angels conformó un grupo de amigos de todas las nacionalidades. Entre ellos, aparecería un hombre que lo conquistó.

La atracción fue casi instantánea y le dieron inicio a su relación. Su nombre es José Navarro, es español y vivía en New York desde 2009, adonde se había mudado para estudiar. Primero lo hizo en Tallinn University, donde estudió Artes y Comunicación. En 2010, inició sus estudios en Berkeley College, donde se recibió de Especialista en Administración Financiera. Finalmente, durante 2015 y 2016, hizo un Máster en Marketing Digital en Baruch College, en la City University of New York.

Cuando terminó su Máster, la pareja decidió mudarse juntos a California, para que Gastón comenzará a recorrer su carrera en Hollywood. En Los Ángeles encontraron su lugar en el mundo. Su perro Roger es testigo de todo eso. De hecho, es el can de Gastón quien aparece en las fotos de uno y el otro en sus respectivas cuentas de Instagram.

Hace pocas horas, se filtró el nombre del amor de Dalmau. Aunque siempre intentó mantener un bajo perfil sobre su vida privada, a la luz están los mensajes de amor que uno y otro se brindan en sus cuentas de Instagram y también en Twitter. Ayer, en la última emisión de MasterChef, cuando se confirmó que Gastón es uno de los finalistas, habló por primera vez de su pareja.

Cuando Santiago del Moro le preguntó quiénes lo alentaron para seguir la competencia, él respondió: "Todos. Mi familia, mis amigos, mis amores, la gente que me quiere, el público". Entonces, el conductor le dijo: "Tu amor está lejos". Y Dalmau le contestó: "Sí, mi amor está lejos. Mi perro también. Tengo a mi perro Roger en Los Ángeles, le mando un beso". Ya queda poco para vuelvan a estar juntos nuevamente. Y además de su amor, podrán celebrar que Dalmau es el mejor cocinero de la segunda temporada de MasterChef.