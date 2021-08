Gastón Pauls, sobre la salud de Chano: "Estaba en una situación crítica desde hacía unos días"

La salud de Santiago "Chano" Moreno Charpentier mejora con el correr de los días, luego de haber recibido un disparo en el abdomen de parte del oficial de la bonaerense, Facundo Nahuel Amendolara (27), mientras sufría un aparente brote psicótico a causa del consumo de drogas, según señaló el parte policial.

Como consecuencia del disparo, el cantante tuvo que ser operado en el Sanatorio Otamendi: le tuvieron que extirpar el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon. "Ambos (estamos) mejor, gracias, salió el sol", dijo Marina Charpentier, madre de "Chano", ante la consulta de cómo se encuentra ella y su hijo, quien este lunes cumplió su sexto día internado en el nosocomio de Recoleta.

La mujer aseguró que el músico "está mejor y hablando", y que aún se encuentra "muy sensible". "Le llegó la energía de un montón de personas y mucho amor", expresó Marina, quien acompaña a su hijo desde que ocurrió el hecho. En este contexto, Gastón Pauls, en su programa Seres Libres, contó que poco antes del hecho ya venía hablando con la madre de "Chano" sobre la situación que atravesaba el músico.

Según contó el actor, la mujer lo llamó "para pedirle ayuda" para Chano, "quien estaba en una situación crítica desde hacía unos días". “Durante esta última semana, muchos periodistas me contactaron para hablar en sus medios y yo dije que no por respeto. Porque hay una persona en este momento internada y luchando por su vida. Por respeto a Marina, su madre, y a Chano yo no iba a hablar”, explicó Pauls.

Y siguió: “Estoy en contacto con la madre de Chano, Marina, desde dos días antes de la tragedia, me dijo ,mientras hablamos, que yo contara en el programa algunas situaciones ¿para qué? Para que no haya grietas, para que no haya peleas, porque esta pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad, para dejar de tirar culpas a otros, para dejar de tirar la mugre debajo de la alfombra".

De acuerdo con el actor, el deseo de Marina es que se deje de ignorar la situación por la que pasa su hijo y esta lucha diaria por la que atraviesan miles de jóvenes en todo el país. "Es lo que lamentablemente en este país se ha hecho durante décadas y tristemente seguimos haciendo. Gracias Marina por esta lucha. Hoy estás siendo ejemplo para un montón de padres, hermanos, parejas, de hijos, de hijas, que están sufriendo el consumo y la adicción de un pariente", dijo.

En ese sentido, el conductor remarcó que situaciones por la que atraviesa actualmente Chano "se está llevando a un montón de niños". "Es una pandemia que nadie quiere ver, estamos hace un año y medio hablando del Covid, pero de la otra pandemia que hace décadas se está cargando con la vida de miles de personas nadie hace nada”, lanzó.

Y agregó: “Este país se ha reído un montón de muchas desgracias, no solo de Chano, de otras personas, conocidas y no conocidas. Cuando hace unos meses tuve en el programa a Stella, la madre de “M” nos destrozaron en un montón de medios y varios medios de comunicación solo se quedaron con la anécdota de cuanto consumía Stella y no pudieron entender que está en recuperación y esta sumando tiempo limpio y eso es una bendición para la sociedad”.

Al final de su descargo, Pauls contó que el sábado 24 de julio estaba a punto de entrar al cumpleaños de un amigo cuando recibió un mensaje de la mamá de Chano, quien angustiada le pedía ayuda para su hijo que estaba en una situación critica desde hacía unos días. "Le mandé un mensaje a Chano con mucho respeto porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera", resaltó.

Y concluyó: "Chano me respondió el mensaje y quedamos en hablar el día Domingo. Yo había hablado con personas para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera en ese momento crudo que estaba viviendo. Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió. Marina me decía, compartilo para que el que está del otro lado pueda pedir ayuda por que sino es tarde, pedir ayuda y levantar la mano, por que la tragedia esta a un centímetro de tu vida”.

El fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Delitos Complejos de Zárate-Campana, imputó el viernes a Amendolara del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión. A su vez, el fiscal aguardará el resultado de la pericia balística de este martes en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) del barrio porteño de San Telmo.