Gastón Pauls y su reflexión sobre la cocaína envenenada: “Está llena de basura y los pibes van a morir todos los días”

Las 20 muertes y las múltiples internaciones en hospitales de la provincia de Buenos Aires por el consumo de cocaína con veneno conmocionó a la sociedad argentina. Durante el miércoles 2, la zona oeste del Conurbano vivió horas de terror. Mientras el Ministerio de Salud de la provincia montó un protocolo para salvar la vida de más de 70 personas, se organizaron múltiples operativos que finalizaron con la detención de un capo narco, vendedores y el supuesto “cocinero” de la droga, un técnico químico que trabaja para estas bandas.

Lo sucedido impactó también en la farándula argentina y uno de los que habló fue Gastón Pauls, quien durante años peleó por su adicción a las drogas. Desde Estados Unidos, adonde viajó para acompañar a Muna, la hija que tuvo con Agustina Cherri, el actor realizó una profunda reflexión desde sus redes sociales, tras profundizarse sobre la tragedia que se vivía en Buenos Aires. El conductor de Seres Libres habló sobre la importancia de la prevención y de lo importante que es el trabajo para evitar que los jóvenes caigan en las adicciones.

Desde las redes sociales de su programa, Pauls comenzó diciendo: “Esta es una salida en vivo particular, no estaba planeada, que no estaba premeditada, no lo habíamos debatido con al gente que hacemos Seres Libres, pero están pasando cosas en el país, tristes, cosas que nosotros desde el programa denunciamos, decimos todo el tiempo, que el consumo de drogas está matando a un montón de gente por día. Está matando a gente cada segundo, gente de seis años, siete, ocho, nueve años, de catorce, de 20 y de 70, 80 o 90 años”.

Conmovido por lo que había sucedido y que, por el momento, se cobró la vida de 20 personas, Gastón continuó: “Durante gran parte del año esta pandemia no vende. Venden los dealers, los que venden la droga. No vende para los medios que están llenos de gente que consume droga, consume mentira, poder, rating, mentira, lo vuelvo a decir. El consumo de drogas en la Argentina se da todos los días a toda hora en cada segundo, en cada segundo alguien consume merca, paco, pasta base, heroína, porro, alcohol. Pero durante el año no interesa porque no hay una gran noticia o escándalo”.

En ese momento, el conductor afirmó: “En el programa hablamos de la cantidad inmensa que se muere, hoy sale la noticia de que mucha gente muere por drogas adulteradas, como si las drogas que se consumen en el mundo no estuvieran llenas de mierda, basura, especulaciones para ganar guita. La droga ya está adulterada, lo que se consume es una mierda y lo saben todos. Hoy está en agenda pero no nos tenemos que olvidar que mañana si hay una nueva noticia, esos pibes van a seguir muriendo porque hay drogas adulteradas todos los días en todos los rincones, pero si mueren dos o cuatro no es noticia, si pasa de 10 pasa a ser noticia”.

Por otra parte, Pauls opinó sobre el pedido de las autoridades para que las personas no consuman drogas comprada durante las últimas horas porque corren el riesgo de morir: “Hay gente que sabe las reales causas de esto pero no va a hablar y los que consumen drogas van a seguir consumiendo a pesar de las alertas. ‘Si vas a comprar merca no compres por estas horas’, y eso para un adicto es una ridiculez. Los adictos fuman lo que sea, toman se meten en la nariz lo que sea, he visto gente raspando la pared para tomar y meterse cal, pintura por la nariz, entonces es ridículo pedirle a alguien que no lo haga, al adicto no le importa lo que se está metiendo”.

Además, el actor lanzó una crítica: “¿Ahora reaccionan? Esto viene pasando todo el tiempo. Nadie está libre de que le pase a tu hijo o hija o que uno lo mata en la esquina porque esta borracho y no vio el semáforo en rojo, nadie está libre en este tema, cualquiera puede caer, a cualquiera le puede pasar, hasta en las mejores familias”.

Y agregó: “No sean caretas, los que tienen poder de decisión, los que pueden blanquear lo que pasa, que está en todos lados, o vamos a creer que está solo en la villa o que es un problema de algunos jóvenes en un boliche. El mundo está haciendo agua por todos lados, y espero que los que se puedan hacer cargo de esto, que somos todos. Está al lado mío mi hija de testigo, soy adicto en recuperación, estuve tomando merca y cuando uno toma merc,a toma la merca que sea, no te importa de donde viene, hagámonos cargo de la prevención, porque esto estalla. Gracias por acompañar y nunca más esclavos, seamos Seres Libres”.