Gastón Soffritti, el "canibalismo" en el medio y los límites de la fama: "Por plata podés llegar a equivocarte"

¿Hasta dónde sos capaz de llegar por ser famoso? ¿Todo vale por un like? ¿Cuál es el límite que no se debe cruzar? Estos son algunos de los interrogantes que propone "Ustedes deciden", la película escrita y protagonizada por Gastón Soffritti que llegó a Star+ y que plantea qué está dispuesto hacer una persona por el simple hecho de ser famosa. “¿Querés ser famoso? ¿Querés ganar dinero?”, son algunas de las preguntas que debe responder el personaje de Soffritti.

Gastón Soffritti se pone en la piel de ”Nico” en la nueva comedia de STAR+. Además de su rol cómo protagonista, vale destacar que el actor está detrás de la producción integral del film y la idea creativa. Y no es la primera vez que Gastón se desempeña como tal, ya que su faceta como productor inició en el 2014 en teatro con “Sexo con extraños” en Calle Corrientes y continuó con producciones para streaming como “Millennials” en el 2018.

En ambas -cabe destacar- cumpliendo doble papel de actor-productor con éxito. En esta nueva apuesta, junto a Mariano Marquevich, le da vida a una comedia que desde la sátira refleja la convivencia entre la sociedad y el ecosistema de las redes sociales hoy en día, dando momentos impensables donde el espectador se pregunta contantemente "si vale la pena llegar a lo mas alto de la fama, pero entregando más que los sueños".

Gastón Soffritti es un actor y productor Argentino nacido en 1991. Trabaja en los medios desde muy chico. A los 8 años, comenzó a cosechar éxitos en series como “Yago, Pasión Morena” y desde ese momento hasta la actualidad ha trabajado de manera ininterrumpida. Entre los proyectos en los que participó se encuentran algunos de proyección internacional como: Chiquititas, Patito feo, Floricienta, Graduados, Vecinos en Guerra y Noche y día.

También fue parte de La Celebración, Simona, Millennials, entre otros. A su vez, integró los elencos protagónicos en obras de teatro y cine. Y en el 2022 protagonizó “Chocolate para 3” (película no estrenada), Los protectores 2 (Star+, no estrenada), y actualmente se encuentra participando en una serie para Amazon Prime (nombre a revelar). "¿Qué estas dispuesto hacer para ser Famoso?" Gastón le contó esto y mucho más en una íntima charla con BigBang.

Contanos un poco de la película...

- Muchas gracias, primero que nada por la nota, por el saludo y por la peli estoy muy contento, muy emocionado. con muchas ganas de que ya se estrene en la plataforma Star+. Para mí es un sueño hecho realidad, es un proyecto que arranqué hace más de 5 años exactamente en estas fechas, hace rato subí a historias jugando con eso de que hace 5 años ya estábamos jugando un poquito con la temática de "Ustedes Deciden". Y bueno los procesos de las cosas importantes no son cortos, son largos. Esta es una película que arrancamos a escribir con Mariano Marquevich, mi amigo y socio de la productora que tenemos juntos, teníamos ganas de contar un poco lo que le pasa a una persona común que de pronto la comienzan atravesar los medios y las ganas de ser famoso, y todo lo que te pasa en ese recorrido en el medio del auge y una vorágine que tiene que ver con que parece todo color de rosa y que está todo espectacular, pero no es tan así.

La película tiene mucho contenido que me pasó a mí, a amigos míos en el medio, a gente que conozco, y cada uno de esos personajes están un poco inspirados en personas que yo conocí a lo largo de toda mi vida dentro de los medios de comunicación. La tecnología además que también es un factor principal de la película, está metida ahí en el medio, que no vamos a spoilear demasiado, pero esta especie de futuro muy cercano que te diría casi presente en donde hay cosas que prácticamente no manejamos (creemos que sí) pero estamos complicados.

En la película se ve un casting bastante turbio ¿Existen hoy en día esos castings?

- Yo creo que cada vez menos, no me llegan tanto a los oídos ese tipo de cosas, pero en una época sí existían. Yo tuve la suerte de que no me pasó a mí directamente, pero si conozco a gente que le pasó, que haya que tenido que pasar por situaciones muy feas en un casting o una presentación en un lugar que un productor se haya pasado de la raya en algo en particular.

Era otra época, me parece que había cosas que se permitían que hoy en día de ninguna manera estaría permitido o "visto como natural" por lo menos; cambiaron mucho los tiempos por eso la tecnología tiene mucho que ver, ya que todo el mundo puede comunicar lo que sea para afuera, antes necesitabas a los medios de comunicación tradicional y hoy con un celular puedes hacer una nota a vos mismo diciendo lo que querés decir.

¿Cambiarías algo de lo que escribiste de hace 5 años a ahora?

- Cada año que pasaba que no se estrenaba la película, la pensábamos en 5, pero la hicimos hace un año y medio, es decir tardó un año y medio desde que la grabamos hasta que salió y yo quería que saliera ya cuando estaba terminada que eran, ponele, 6 meses que la habíamos hecho.

Yo quería que saliera al otro día porque me daba mucho miedo que con la velocidad que pasan las cosas, los cambios tecnológicos -que cada vez son más rápidos- y aparecen nuevas formas de comunicación que dije: la película va quedar vieja y la verdad creo que calzó justo, está bien a tiempo ¿no sé si coincidís conmigo?, pero pensé que quedaba viejo y no, sino que parece que es este el momento donde están pasando todas estas cosas.

Hay una escena muy fuerte en un quirófano ¿realmente pasan esas cosas?

-La película no deja de ser una ficción, pero yo creo y soy de los que creen que puede pasar cualquier cosa, podría llegar a pasar algo de ese estilo; nosotros queríamos mostrar con esa escena puntual a la que te referís que justamente la plata puede comprar cualquier cosa y que a veces la gente no tiene límites de alguna manera. Existen excentricidades como dice el personaje de Roli, que algunos pueden pagar por esas excentricidades y era una manera de mostrar crudamente que a veces por plata podés llegar a equivocarte mal, podés llegar hacer algo que puede llegar a costarte la vida o te puede llevar puesta tu carrera, y es muy loco porque lo tratamos de mostrar y era más fuerte que eso en realidad.

La escena como está pensada la suavizamos un poco porque era peor, estaba pensada de otra manera, era muy fuerte pero de 16 años para arriba creo que un pibe puede llegar a entender la dinámica y están acostumbrados a ver este tipo de cosas, pero no quisimos dejar de ser realistas y crudos en la forma de contarlos, porque es así, es impactante como se ve hoy en día.

¿Tiene que ver con el canibalismo en los medios no?

-Lo interpretaste muy bien, fue como lo quisimos contar, habla de eso justamente, de la vorágine que se vive en los medios y sobre todo como se ve desde afuera. Quizás se ve todo como más tranquilo, todo es color de rosa y todo está perfecto, pero hay muchas veces que hay cosas que nos enteramos de que van pasando por atrás y nunca salieron a la luz, que se llevaron puestas personas, carreras y un montón de cuestiones, y me parece que era la mejor manera de graficarlo así como esta puesto en la película, que es un poco hasta caníbal básicamente.