“Genocida” y “Mercenario”: un grupo de "antivacunas" increpó a José María Listorti a la salida del canal

El nombre de José María Listorti se convirtió en tendencia en las últimas horas a partir de la viralización de un video en donde se lo puede ver al conductor siendo increpado por un grupo antivacunas en la puerta del canal Nueve. "Quiero saber por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar”, le preguntó una mujer, visiblemente indignada y con el teléfono en su mano, al humorista.

Resulta que días atrás, Listorti dio su opinión sobre aquellos que se rehúsan a vacunarse contra el coronavirus. “Yo los escuchaba el otro día a ellos (Los Nocheros), que los amo, me parecen brillantes como músicos, pero dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había dicho en Mitre Live.

Esto motivó a un grupo de antivacunas a interceptarlo a la salida de su programa "Super Super" para, de mala manera, pedirle explicaciones sobre sus dichos. “Para mí no es un tema debatible. Si quieren debatir el tema vayan al ministerio de Salud, yo no doy las vacunas y me guío por los científicos, si ustedes no quieren, hagan lo que quieran”, retrucó el ex VideoMatch al ser consultado una vez más sobre su opinión.

Pero si bien el humorista creyó que el debate iba a concluir donde inició, en la calle, rápidamente se dio cuenta que la historia estaba lejos de terminar y que el video del ida y vuelta con los "antivacunas" había sido publicado en las redes sociales. "De pronto dijo debate pero en el ministerio de Salud. Nada de me hago cargo de lo que dije, así de cobardín resultó Listorti”, escribió Patricia en su cuenta de Twitter junto al clip que no tardó en hacerse viral.

Si bien muchas voces se alzaron en defensa del conductor, Listorti buscó cortar la discusión y aclaró: “Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. Hay que vacunarse, hay que vacunarse”. Lo cierto es que los "antivacunas" no quedaron conformes, lo tildaron de “genocida” y “mercenario” y respondieron: “No nos respondiste nada, no querés debate pero desinformás. Vamos a ir radio por radio”.

Lejos de quedarse callado y luego de ser acusado de recibir plata para "promocionar un experimento", el también actor señaló: “Es que los argumentos que ustedes esgrimen son de nenes de jardín de infantes. Imposible debatir. Innecesario que vengan a la radio para convencerme de algo q no tienen por qué convencerme. No pierdan su valioso tiempo en mí”.

Y con mucha ironía, retrucó: “Aproximadamente 100.000 dólares por mes y por responder tweets como este un bonus de 10.000. ¿No ven que los argumentos que tiene son muy infantiles? ¡Orgulloso de ser pro-vacuna! Innecesario este escrache. Sirve para difundir una vez más lo que pienso. Hay que vacunarse. Lo repito: hay que vacunarse”.

Este enfurecido grupo buscó tener la última palabra y, furiosos por la actitud lógica de Listoti, concluyó: “¿Cuánto te pagan para promocionar un experimento? ¿Sabes cuántas personas mueren por ser inyectados con algo que no es vacuna? ¿Sabes que no se completaron todas las fases del experimento? Si lo hiciste por ignorante, infórmate antes de hablar. Esto no se puede decir con tanta liviandad. Listorti". ¿De qué lado estás?