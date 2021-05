Gerard Flores, el ex bailarín de Susana que hoy triunfa en Hollywood: "La música me salvó"

Gerard Flores es argentino, pero hace más de nueve años, partió a Estado Unidos en busca de cumplir su más grande anhelo: ser un artista. Al país del norte se fue buscando perfeccionar su inglés y después de estudiar en Nueva York y en Texas, el destino lo ubicó en la bella ciudad de Los Ángeles, cuna de la industria televisiva y cinematográfica del país.

Allí, logró asentarse como actor en películas como "My Secret Lake", disponible en Amazon Prime, "From Dusk Till Dawn: The Series" y "Harbinger: The Movie". Pero además, escribió y produjo la premiada serie "Just Living", también disponible en Amazon Prime, con la que consiguió el premio como Mejor Director y como Mejor Comedia en distintos festivales de Estados Unidos y Europa.

Pero la vida de Gerard siempre tuvo cambios y -asegura en la entrevista que tuvo con BigBang- su gran pasión siempre fue la música. "A mi me salvo la música. Sufrí mucho bullying de chico. Cuando tenía a 20 pibes molestándome, me ponía mis auriculares y la música me transportaba a un lugar mágico. La música es sanadora y quiero lograr que la mía haga lo mismo para los demás", afirma desde Los Ángeles.

Desde su lanzamiento como solista, Gerard trabajó con Trevor Muzzy, ganador del Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones al premio Grammy por producir a JLo, Lady Gaga, Alejandro Sanz, Pablo Alborán y RedOne. También, co-escribió sus primeras canciones con Aleena Gibson, cantautora sueca que trabajó con artistas de la talla de Jason Derulo, Nick Carter, Chenoa, y David Bisbal, entre otros.

Pero en diálogo con este portal, sostuvo que su propósito es usar la música para motivar a las personas a ser auténticas, sin importar su sexo, raza, credo, orientación sexual o imagen. Y es que a través de su música, Gerard no sólo pretende realizar un simple show, sino también mostrar la realidad sobre temas sociales y promover la inclusión dentro de la sociedad. De hecho, en tema “Por eso te amo”, incluyó a una maestra de señas.

Esto lo hizo con la intención de no excluir a las personas sordas y con dificultades auditivas. "Hay muy poca música o cantantes o películas que toman esto en cuenta. los toman en cuenta. Me parece algo hermoso, algo lindo. Hay que empezar a producir más para que todo el mundo se sienta incluido. La música siempre fue un canal para descargar, me abrace mucho a la música cuando me sentía mal, triste o solo porque las etiquetas hacen que uno se sienta solo”, resalta.

El viernes 14 de mayo, estrenó su tema “Ya no vuelvas”, su nuevo single inspirado en los vínculos tóxicos. Antes, había hecho lo propio con su tema “Lonely”, donde habla de la soledad que la población mundial está sufriendo durante la pandemia del coronavirus. En ese contexto, advierte: "Cuando estaba lanzando mi primer sencillo, a la semana se dictó la cuarentena total y todos mis planes se cayeron. Al principio me bajoneó un poco, porque todo el trabajo se tiró".

Sin embargo, aclaró que la tecnología lo ayudó a sostener su carrera y seguir creciendo artísticamente hablando. "La tecnología me ayudó a conectar con el público y me reinventé. Aproveché la pandemia para lanzar mi música, porque la actuación recién ahora está arrancando de nuevo. En Los Ángeles, el 60% de la gente ya tiene la primera dosis y el 40%, la segunda. Recién ahora se está reabriendo todo", afirma, con cierto grado de alegría.

¿Cómo surgió esta idea o necesidad de combatir el bullying a través de la música?

- Creo que el arte, cualquier tipo de expresión artística, está para concientizar, enviar un mensaje, abrir cabezas y no solo para divertir. Uno puede dar un mensaje positivo e incluir también. Cuando yo era chico, lo sufrí y cuando me decidí en ser artista, también decidí contar esto. Quiero ayudar a la gente que padeció lo mismo que yo.

Uno se siente aislado y creo que eso es horrible. Uno se siente que no vale nada y yo me abracé a la música. Me ponía a bailar, a saltar, a cantar y eso me llenaba el espíritu y me hacía olvidar todo lo malo que estaba pasando en ese momento. Entonces dije: ‘Cuando pueda crear música, cuando pueda estar en el medio artístico, voy a tratar de hacer cosas para que la gente cuando esté triste vaya, le ponga play y se sienta feliz”.

¿Buscas mostrar la realidad sobre temas sociales y promover la inclusión dentro de la sociedad?

-Sí, sin ninguna duda. El año pasado incluí el lenguaje de señas en una de mis canciones. Estamos en 2020, ponés una película y los subtítulos están hechos muy mal. Hablando con conocidos y gente amiga que tienen familiares con capacidades diferentes o problemas auditivos, me dicen que los sordos no tienen muchos entretenimientos porque se pierden con los subtítulos en las series y en las películas.

Los subtítulos deberían ser corroborados por una persona y no por un software. Pero la inclusión no solo radica en este único aspecto. Sin ir más lejos, la inclusión en Hollywood no está ni al 10 por ciento. No existen actores sordos, no existen. Hay pocos actores latinos y los asiáticos no llegan acá. Solo el 4 por ciento de los actores son latinos en Hollywood y recién ahora le están dando el lugar que merecen los artistas afroamericanos.

¿Acá en Argentina formaste parte del programa de Susana Giménez?

-Cuando Susana cumplió los 20 años a aire (en 2007), ella tuvo la platea en vivo. Nosotros éramos un grupo de 30 actores que bailábamos y actuábamos en el programa. Trabajé dos años para ella y fue increíble. Para un pibe de San Martín, estar en un programa así fue impresionante. Tuve una audición de cuatro meses y fue una lucha, porque durante las primeras cuatro audiciones no sabíamos para qué estábamos audicionando.

Recién nos esteramos que era para el programa de La Su en las últimas dos audiciones. Era todo en vivo. de hecho, tuvimos el placer de trabajar con Marcelo Iripino y era él, el encargado de las coreografías. Lo recuerdo a Marcelo Iripino haciendo la coreografía detrás de cámara y nosotros, a la par y en la frenesí del programa en vivo, imitándolas al aire frente a la platea.

¿Qué te impulsó a mudarte a Los Ángeles?

- Vine a estudiar a Los Ángeles para aprender inglés. En Argentina había mermado el trabajo y decidí viajar en 2011. Vine como turista, probé suerte y cambié mi estado de Visa para poder estudiar acá. Estuve varios semestres en Nueva York, luego viajé a Texas y de a poco empecé a encontrar trabajos en el medio artístico, como comerciales. Hace cuatro años que me mudé a Los Ángeles.

Es mucho trabajo. Hay que tener paciencia, sigo estudiando inglés, tomo actuación en inglés, intento mejorar mi acento, pero con ganas todo se puede. Lógicamente, acá en Hollywood hay mucho más presupuesto que allá, mucha más producción, pero, por ejemplo, el estudio que tenía Susana era muchísimo más grande de los que se pueden encontrar acá. Susana no tenía nada que envidiarle en términos de estudio a Estados Unidos.

Empecé en Argentina haciendo musicales. Mi primer musical fue escrito por Valeria Lynch. Cuando me mudé a Estados Unidos, el actor empezó a tener más protagonismo que el cantante: hice comerciales, actué en series y las dirigí. Pero el cantante siempre quiso salir y en 2019 decidí volver a la música. No puedo elegir entre alguna de estas dos facetas, es como preguntarle a un padre cuál sería su hijo favorito. ¡Imposible!

¿Cómo transitas la pandemia allá en Estados Unidos?

- Nosotros arrancamos antes la cuarentena. Acá todo sucedió antes que en Argentina. Cuando estaba lanzando mi primer sencillo, a la semana, se dictó la cuarentena total y todos mis planes se cayeron. Al principio eso me bajoneó un poco, porque todo el trabajo se tiró. Pero la tecnología me ayudó a conectar otra vez con el público y me reinventé. Usamos la tecnología para conectar de nuevo.

Hacer streaming por Zoom genera un sonido feo, por eso sorteamos un show grabado, armado y con buen sonido, para aquellos que participaran. Aproveché la pandemia para lanzar mi música, porque la actuación recién ahora está arrancando de nuevo. La situación actual de la pandemia de qué Estado estamos hablando. En Los Ángeles, el 60% de la gente ya tiene la primera dosis y el 40%, la segunda. Recién ahora se está reabriendo todo. Por suerte, yo pude recibir las dos vacunas.