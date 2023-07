Gerónimo Rauch, a solas con BBN: del "reencuentro" de Mambrú al Fantasma de la ópera

No hay millennial -aquellas personas que nacieron entre 1981 y 1996- que no haya sonreído al ver la postal que Gerónimo Rauch, Manu Ntaka, Germán Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg compartieron en mayo del año pasado juntos y a 20 años del surgimiento de Mambrú, aquel grupo que se formó en octubre de 2002 a partir del reality Popstars.

En 2002, más de 4000 jóvenes acudieron a una audición en el Club Hípico Argentino y la selección final estuvo integrada por Gero, Manu, Tripa, Milton y Pablo, los cuales lanzaron su primer disco llamado Mambrú. El mismo ganó el triple platino vendiendo más de 120.000 unidades. Luego, lanzaron otros dos sin lograr superar ventas de su disco debut. Quizás eclipsados por el éxito que consiguió Bandana, la banda se disolvió en 2005.

Aquella postal se tomó en el marco de “una reunión de amigos" y generó un verdadero revuelo en las redes sociales hasta el punto que muchos fanáticos pidieron por el regreso de la banda que, según le contó Gerónimo Rauch a BigBang, no se termina de concretar debido a su apretada agenda laboral. “Mi agenda es el problema, evidentemente soy yo, Lo siento", dijo el cantante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin embargo, dejó un mensaje esperanzador para todos los fanáticos: “Cada uno está con su carrera más afianzada y consolidada, donde creemos que un reencuentro sería más una celebración que una carrera. Porque cada uno será un encuentro y después seguiremos por nuestro lado. Así que sí, seguramente nos juntemos y quizás veamos la posibilidad”.

De Mambrú al Fantasma de la ópera sin escalas. Gerónimo Rauch se convirtió en uno de los cantantes más emblemáticos del género de comedia musical de nuestro país y ahora se prepara para presentar su nuevo espectáculo “This is Me” en el teatro Avenida el 7 y 8 de julio. Allí, repasará a sus personajes principales y parte de su repertorio de canciones que lo acompañaron en una carrera musical más que exitosa.

Durante la charla con este sitio, también se tomó su momento para analizar el nuevo movimiento que está viviendo la música nacional e internacional con el Trap y el reggaetón, dejando una opinión muy clara al respecto: “Yo creo que todo movimiento es válido y siempre vamos a ser muchos, o van a haber muchos que no lo entiendan. Pasó con los Beatles, pasó con los grandes, con la gente que realmente ha revolucionado la música y está pasando con el trap y el reggaetón evidentemente hay mucha gente que no la entiende y yo tampoco". Al mismo tiempo, dejó más que claro que uno de sus artistas favoritos del nuevo movimientos es Wos.

Y como si esto fuera poco, optó por no dar nombres al ser consultado sobre aquellos artista que no le parecen buenos, aunque sí se manifestó en contra del exceso de autotune:" Yo admiro las vísceras, admiro el alma y quizá cuando le pones un filtro a la música ya no me llega, entonces si vas a pagar una entrada y hay un autotune, no puedo, mi alma me dice no, acá no me emociono”.

¿Ya hace un montón que estás viviendo en España? ¿no?

- Sí, hace 15 años que me fui, pero soy súper argentino. Bueno, puede llegar a salir algo de tonada gallega. No sé. Perdónenme, disculpen la costumbre.

¿Qué vas a estar presentando el 7 y 8 de julio?

- Bueno, es un recorrido por mis 23 años de carrera. Por eso se llama This Is Me. No solo por la canción de The Greatest Showman. Temón que voy a hacerle un segmento a The Greatest Showman. Todos ahí el 7 y 8 de julio. También voy a hacer Los Miserables, El Fantasma, Jesucristo, Los Puentes de Madison, que es algo que hice recientemente, La llamada , que es otro musical que hice este año.

Voy a sacarme las ganas de cantar lo que se me canta, por eso se llama This is me. Este soy yo. Haré algunas cositas de mis discos. Tendré invitados, muy buenos invitados. Tengo cinco invitados. entre músicos y cantantes.

¿Todos son sorpresas o ya tiraste alguno?

- Podemos tener una primicia de uno. Es una gran cantante que admiro un montón, que se llama Paula Chouhy, que estuvo en La Voz y es maravillosa. Ya vino a uno de mis shows hace cinco años, seis años, y ahora le dije, ¿te animás a cantar conmigo? Solita y viene, va a estar en el segmento de The Greatest Showman, Maravillosa.

Antonella Cirillo es otra que también va a cantar conmigo. O sea, todas las personas que se van a subir al escenario conmigo, las admiro profundamente. Va a ir mi hermano Marcos a una de las fechas, no puede las dos. A la otra fecha va a venir otra persona que tiene el pelo largo y barba. Vamos a cantar esa misma canción, primero con Marcos el viernes y el sábado con este amigo.

Carolina Gómez, que es otra cantante que es una bestia descomunal. Y después Nicolás Perrone que le va a poner un poco de tango al asunto.

Se habló muchísimo del reencuentro de Mambrú....

- Nos juntamos cada vez que vengo y nos emborrachamos. Está el grupo de WhatsApp. Eh... Y... ¿Es ese reencuentro?.

No, no, el reencuentro en el escenario

- El año pasado fue la primera vez... El tema es que... Mi agenda, el problema evidentemente soy yo, Lo siento. Pero el año pasado fue la primera vez que todos dijimos ¡Ah! “Tampoco estaría mal”. Creo que nos agarra más adultos, cada uno con su carrera más afianzada y consolidada, donde creemos que un reencuentro sería más una celebración que una carrera. Será un encuentro y después seguiremos por nuestro lado. Así que sí, seguramente nos juntemos y quizás veamos la posibilidad. El tema complicado soy yo que ahora me meto un año haciendo El Fantasma de la Opera.

¿Pero te gustaría hacer una gira? La gente lo está pidiendo.

- No sé si una gira, no sé si me animo para tanto. Primero lo que tenemos que hacer es ver si está la magia todavía. Yo no lo quiero hacer por una cuestión económica, y creo que todos los cinco, si lo hacemos es porque está esa magia. Eso que nos unió, que en realidad nos unió el programa, pero nosotros estábamos ahí y si sigue estando esa llama que había, seguramente lo hagamos algún día.

¿Te imaginaste en algún momento cuando estabas transitando tu etapa de Mambrú, que ibas a terminar en el Fantasma de la ópera?

- Sí, siempre lo deseé porque yo cuando estudiaba canto, estudiaba musicales, no estudiaba otro género y tenía mi lista de musicales... Me gustaría hacer esto, esto y esto. Y estaba, evidentemente, estaba El Fantasma en esa lista, estaba Jean Valjean de Los Miserables. tuve la suerte de poder cumplir con esa lista, me falta alguna.

¿Tenés también opciones para hacerlos acá en Argentina o solamente en España?

- Me han ofrecido acá. Lo que pasa es que yo tengo una vida allá en España, tengo a mi hijo, entonces todos mis proyectos están... Mi energía está puesta ahí. Y siempre que me ofrecían algo acá no era el musical para volver. Yo siento que si algún día vuelvo con un musical, tiene que ser grande, tiene que ser potente. Mientras tanto voy a seguir produciendo conciertos, quiero dirigir algo acá, me gustaría dirigir algún espectáculo musical acá, pero para estar yo en escena tiene que ser algo grande.

Ahora hay una cierta revolución por el trap, por el reggaetón, etc... ¿Qué opinás con respecto a ese nuevo movimiento?

- Yo creo que todo movimiento es válido y siempre vamos a ser muchos, o van a haber muchos que no lo entiendan. Pasó con los Beatles, pasó con los grandes, con la gente que realmente ha revolucionado la música y está pasando con el trap y el reggaetón, evidentemente hay mucha gente que no la entiende. Yo quizás también. O sea, a mí me gusta por ejemplo Wos . Pero no me gusta, no voy a decir quiénes, pero que usen autotune. O sea, yo admiro las vísceras, admiro el alma y quizá cuando le pones un filtro a la música ya no me llega, entonces si vas a pagar una entrada y hay un autotune, es que no puedo, no puedo, mi alma me dice no, acá no me emociono.

Hablando de artistas internacionales ¿con quién te gustaría hacer una colaboración?

- Es que mis referentes no son muy populares, o sea, Josh Groban sería alguien que me mandaría hacer un featuring, Andrea Bocelli, bueno Celine Dion ya no va a cantar más lamentablemente, pero sí son gente que canta mucho. Sí, gente de ese tipo de música. Bueno, de acá por ejemplo, me encantaría hacer uno con Abel Pintos, es un cantante increíble, distintos estilos somos, realmente distintos, Pero podría llegar a funcionar.

¿Sería redituable grabar un disco nuevo hoy en día?

- Hoy en día no se mide el disco por lo redituable que es el disco en sí, sino por lo que te genera. Tener un material de presentación grabado en máxima calidad, por eso hoy en día las discográficas de filman 360, donde el negocio está después en los shows en vivo. Yo no soy un artista de streaming, no soy un artista de estar en los charts pero sí en vivo entonces, sí, yo voy a grabar un disco este año, para sacarlo el año que viene y va a ser un disco muy en el estilo de “This is me”