Gianinna, durísima contra el ex psicólogo de su padre: "Hijo de put... no me voy a ir sin que vos pagues"

El mundo Maradona no da un respiro. Los cruces entre los distintos miembros de la familia son frecuentes y se potenciaron después de la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora, fue Gianinna, la hija menor del astro con Claudia Villafañe, quien salió con los tapones de punta contra uno de los psicólogos que trató a su padre, Carlos Díaz, a quien le dedicó una serie de tuits con insultos y amenazas.

“Carlos querido, deseo que tus viejos no sufran este papelón. Con toda desesperación te recibí en mi casa, me tragué tus mentiras, tu falta de verdad, de lealtad a tu título. Hijo de puta. No me voy a ir sin que vos pagues por cada uno de tus audios, por lo que hiciste, por tu complicidad”, fue el primero de ellos.

“Qué asco me da la gente que por un punto de rating se cague en sus propias convicciones. Hoy soy muy consciente que está tan atento a todo y todos que desde el cielo ubica boludos. Perdón papá, no saben lo que dicen, toda la vida vivieron de vos. Perdonalas”, agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Toda la vida fueron así, pero con vos sabían caretear la falta de amor. Nunca nos quisieron lamentablemente. Fuimos siempre las hijas de Claudia, no supieron separar que también éramos hijas tuyas”, concluyó.

Es que Díaz, recientemente, dio una entrevista al programa Intrusos (América TV) en donde contó detalles de cómo fueron la horas finales de Diego Maradona. "Declaré durante ocho horas, fue la indagatoria más larga. No me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice”, dijo.

"Me generaba mucha tristeza la pérdida de un ser humano, convivo con pacientes desde hace años. Soy psicólogo y tengo una ONG de adicciones. Trabajo en barrios vulnerables y dedico la mayoría de mi tiempo al tratamiento de adicciones", añadió.

"Me llamó Matías Morla, no lo conocía, y me preguntó si lo podía ver a Diego. Noté en el primer encuentro que Diego necesitaba ayuda, él estaba presto a colaborar y hacer un cambio en su vida", recordó Díaz.

"Hubo un consenso generalizado que Diego necesitaba una desintoxicación, necesitaba un cambio de estilo de vida, él era el que decidía, yo nunca lo vi consumir marihuana", explicó.

Y contó cómo fue ese mediodía donde se dan cuenta que el ex futbolista perdió la vida en la casa de Tigre: "Lo llamamos y no responde. Lo vemos en apariencia dormido con el torso desnudo. Cuando llegó la primera ambulancia se hicieron maniobras de RCP avanzado pero no tenía pulso. Lo reanimaron el doble de tiempo que cualquier persona. Yo la llamé a Gianinna para contarle lo que estaba pasando", precisó.

Por estas declaraciones fue que Gianinna salió con los tapones de punta a criticarlo en sus redes sociales. Luego fue el turno de Dalma. “Este tipo que va a mentir a la tele se olvida que hay miles de chats presentados en la Justicia diciendo todo lo contrario a lo que va a mentir en la tele. ¡No tenes vergüenza! ¿Por qué no explicas por qué vos, como psicólogo, le gestionabas el sueldo a Cosachov?”, escribió en su cuenta de Twitter.

“¡Estoy harta que vayan a la tele a hablar de un tema que, si hubieran hecho su trabajo, no hubiera pasado! ¡Un poco de respeto, psicópata!”, continuó. Y finalizó, con otro duro tuit: “¡Vos sos el peor de todos! ¡En los chats está cómo decías que nos ibas a manipular para que, de última, la culpa sea nuestra! Todo está en la Justicia. Y como le pedías a Agustina que nos mienta diciendo de donde venías vos… porque vos estabas ahí porque te había puesto Matías Morla”.