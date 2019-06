Gianinna Maradona, el “Kun” Agüero y el desprecio que desató la nueva furiosa pelea

El regreso de Sergio “Kun” Agüero al país causó revuelo. Pero no fueron las polémicas declaraciones de su hermana sobre sus “múltiples novias” las que desataron una nueva pelea entre el delantero y Gianinna Maradona, madre de su hijo, Benjamín. El motivo de la furia de la hija de Diego, el “silencio de parte” y el curioso mensaje de apoyo de Dalma.

En efecto, el delantero abandonó Inglaterra para prepararse en el país de cara a la Copa América, que comenzará el próximo 14 de junio en Brasil. Convocado por Lionel Scaloni, el “Kun” aprovechó su visita para celebrar el sábado por la noche su cumpleaños número 31 con una movida fiesta en el boliche Jet.

Pero eso no fue todo. Durante el día, Agüero también disfrutó de un festejo más íntimo, en su mansión de Nordelta. La ambientación se inspiró en la exitosa serie Peaky Blinders y el delantero se mostró en las redes junto a su nueva novia, Sofía Calzetti.

El duro posteo de Dalma Maradona que reveló la pelea

Hasta acá, nada del otro mundo. Pero un llamativo posteo de Dalma Maradona generó más de una especulación en torno al enojo de Gianinna, quien optó por llamarse a silencio y se limitó a compartir una foto en la que se la puede ver junto a Benjamín y su sobrina, Roma. ¿Cuál fue el motivo? Según consignó Marina Calabró, la decisión del “Kun” de no haber celebrado su cumpleaños junto a su hijo.

“¡Fuerte, hermosa y valiente! Siempre poniendo a tu hijo como prioridad. Tan educada y serena sólo para que él no sufra. Tan amorosa y tan dulce para que no le duelan tanto algunas cosas. Hoy elegís el silencio y por eso te admiro más que nunca. Como te dije hace un tiempo: aunque no lo creas, aprendo tanto de vos. Sos la mejor mamá del mundo. Que nada, ni nadie te haga creer que no es así”, escribió Dalma.

La respuesta de Gianinna no se hizo esperar. “No puedo parar de llorar. ¡Quiero ir a abrazarte! ¡Te amo, infinito! Gracias. Cuando tenés una mamá que lo es todo, nacés con el don: la capacidad de amar sin medida a tus hijos. Llegan a tu vida y las prioridades te cambian para siempre. ¡De ella aprendí todo lo que quería ser como mamá! Lo de políticamente correcta la tengo previa”.

La respuesta del “Kun” frente a las especulaciones

Al igual que Gianinna, Agüero optó por no referirse puntualmente al conflicto y se limitó a compartir una foto en la que se lo puede ver junto a Benjamín en la concentración de la Selección. “Mi vida”, le dedicó.